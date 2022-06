Podcast F1 | Chinchero: "Leclerc, pole da campione, ma Red Bull rimane favorita"

Scodate, baci alle barriere, la ricerca della perfezione oltre il limite. Questo è il riassunto del sabato azero, un sabato in cui a chiudere davanti a tutti, ancora una volta in questa stagione è stato Charles Leclerc.

Il monegasco coglie la 15esima pole position in carriera, davanti a Sergio Perez e Max Verstappen: il massimo risultato di una qualifica preziosa, in vista di domenica. Una domenica, in cui l'obiettivo della Ferrari è quello di invertire il ruolo della Red Bull da favorita a sconfitta...