F1 | Sainz: "Deluso della posizione, ma sto capendo la F1-75"

E' mancato solo l'ultimo sforzo, ma Carlos Sainz si ritrova a dover cominciare il Gran Premio dell'Azerbaijan dalla quarta posizione. Il pilota della Ferrari era in pole provvisoria alla conclusione del primo tentativo della Q3, ma poi ha chiesto troppo a sé stesso per provare ad alzare l'asticella.

Nel giro decisivo, infatti, è andato a baciare i muretti del tracciato di Baku nell'arco di poche curve, ritrovandosi a pagare oltre quattro decimi nel primo settore ed obbligato quindi a rinunciare al tentativo più importante. Quello che ha permesso sia al compagno di squadra Charles Leclerc che alle due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen di andare a superarlo.

Al figlio d'arte però va riconosciuto il merito di essersi reso conto di aver esagerato per provarci, ma almeno l'essere tornato ad inserirsi nella lotta per la pole position è importante per lui a livello morale e di motivazione.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"E' quello che succede qui a Baku quando hai trovato il tuo limite e vai a cercare qualcosina in più. Oggi sono andato un po' troppo oltre quel limite, ma è stata una buona qualifica fino a quel momento, perché ero in lotta per la pole. Era qualche gara che faticavo un po', invece questa volta ero più a mio agio ed ero nella lotta: questo è importante", ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

Ovviamente la delusione per il risultato c'è, ma lo spagnolo riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché finalmente sta riuscendo a capire di più la F1-75 e ciò di cui ha bisogno a livello di guida. Ora bisogna solo perfezionare il giro del Q3.

"Mi dispiace per la posizione, perché penso che oggi si potesse fare primo e secondo se avessi fatto un bel giro. Ma sono contento per la macchina, perché penso che sto iniziando a capirla meglio e che la sto anche guidando meglio. Mi manca ancora qualcosina in Q3, quando devo mettere insieme tutto il giro. Non ci sono riuscito questa volta, ma ci riproverò alla prossima gara", ha concluso.