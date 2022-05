Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari, beffa nel momento migliore della stagione" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il GP di Spagna. Il sesto appuntamento della stagione lo porta a casa la Red Bull, ma soprattutto Verstappen, che arriva a Monaco da leader del campionato. Mentre Ferrari, deve leccarsi le ferite dopo un ritiro, quello di Leclerc, giunto in una domenica in cui le uniche sfumature sembravano essere solo quelle della perfezione...