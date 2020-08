Leclerc e Vettel: "Dobbiamo approfittare di ogni opportunità"

Ferrari è ben consapevole del momento tecnico e prestazionale che sta attraversando, forse uno dei peggiori degli ultimi 20 anni con la prospettiva di allungare le proprie sofferenze anche nel 2021 a causa del congelamento di numerose componenti che andranno probabilmente a rendere disperata l'impresa di recupero del Cavallino Rampante nei confronti dei diretti rivali.

Di questo sono consapevoli anche i piloti, che però si stanno preparando per affrontare il secondo weekend consecutivo a Silverstone. Charles Leclerc è reduce da un podio insperato, ma che ha dato morale a lui e a tutto il team.

Il monegasco è consapevole che sarà molto difficile riuscire a replicare quanto fatto poco meno di 7 giorni fa, ma ha sottolineato come, in questo momento, la Ferrari ha bisogno di estrarre il massimo e approfittare di ogni situazione a lei favorevole. Proprio com'è avvenuto la settimana scorsa.

“Per la seconda volta in questa stagione gareggiamo sulla stessa pista per due domeniche consecutivamente. Fortunatamente siamo a Silverstone, un tracciato sul quale è sempre bello guidare e dove abbiamo ottenuto un podio che ha dato morale a tutta la squadra.

"Il lavoro svolto la settimana scorsa potrà essere un’ottima base di partenza per il weekend cui andiamo incontro anche se ogni corsa fa storia a sé. Come già domenica scorsa, dovremo essere in grado di non commettere errori per approfittare di ogni opportunità che ci si possa presentare”.

Chi invece è alla ricerca del riscatto è Sebastian Vettel. Il tedesco è stato autore di un altro fine settimana difficile, anonimo, ben differente da quello vissuto dal compagno di squadra.

“Siamo reduci da una corsa piuttosto difficile per quel che mi riguarda e credo che avere la possibilità di gareggiare nuovamente a Silverstone ad appena una settimana di distanza ci offra una buona occasione per cercare di trovare il feeling che ci è mancato".

"Venerdì scenderemo in pista potendo contare sui dati raccolti dalla squadra nell’ambito del primo weekend e questo dovrebbe aiutarci perché ci permetterà di lavorare in maniera più focalizzata sui dettagli per cercare di trovare la giusta sintonia con la SF1000”.