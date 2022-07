F1 | Tsunoda: "Non mi preoccupa l'immagine di pilota furioso"

F1 | Aston Martin: la pinza reticolata per ridurre il peso

La squadra di Silverstone è tornata a muovere la classifica del mondiale Costruttori con un punticino in Francia dopo la battaglia fratricida fra Stroll e Vettel. La AMR22 mostra gravi limiti in qualifica, mentre in gara si difende meglio. Dalla verdona con le pance spioventi ci si aspettava qualcosa in più: il team sta combattendo contro il peso e l'adozione di nuove pinze nell'anteriore ha permesso un risparmio sulle masse non sospese.