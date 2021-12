F1 | Top 10 piloti 2021: Max in vetta, Sainz davanti a Leclerc

La Formula 1 ha pubblicato la classifica dei migliori 10 piloti della stagione 2021, decisa tramite il voto di alcuni di loro.

Ad esprimere le proprie preferenze sui colleghi sono stati Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel.

Da regolamento, era permesso ai protagonisti del circus di selezionare anche sé stessi (il voto era anonimo), con i punteggi assegnati esattamente sulla scala che adotta il campionato.

La Top10 che ne è venuta fuori vede in testa il Campione del Mondo, Max Verstappen, seguito dal suo accerrimo nemico Lewis Hamilton. Da notare che sia il pilota della Red Bull che quello della Mercedes non erano fra coloro che hanno votato (tra i quali troviamo pure Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Valtteri Bottas e Sergio Pérez).

Sul podio c'è anche Norris, mentre alle spalle del portacolori McLaren troviamo i due ferraristi, Sainz e Leclerc, con lo spagnolo che è davanti al monegasco, proprio come accaduto in campionato.

Sesta posizione per Alonso, con dietro Gasly e Russell, mentre Ocon e Schumacher completano la classifica.

Curiosamente, non appaiono né Bottas e né Pérez, che in campionato si sono piazzati rispettivamente terzo e quarto. Anche Ricciardo (ottavo) non ha ricevuto abbastanza preferenze per confermare la sua posizione.