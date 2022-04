F1 | Quattro team si fermano ad Imola per i test Pirelli

L'azienda italiana ha faticato a trovare degli slot nel fitto calendario di quest'anno, concentrandosi come al solito sui martedì e mercoledì che seguono i fine settimana di gara.

Con così tanti back to back nel 2022, non è stato possibile sfruttare delle sedi tradizionali come Barcellona e Silverstone, perché queste gare sono seguite immediatamente da altri eventi.

Alla fine quindi si è optato per le settimane successive ai Gran Premi dell'Emilia Romagna, d'Austria, d'Ungheria e d'Italia. In questo modo, la Pirelli è riuscita ad assicurarsi 17 giorni di test, che salgono a 18 con una singola giornata che si terrà al Mugello, sulle 25 consentite dal regolamento, comprese quelle sul bagnato.

Le squadre utilizzeranno le vetture 2022 per questi test, dopo aver sfruttato le mule car lo scorso anno. Anche se ci saranno delle severe restrizioni su ciò che le squadre potranno fare in queste giornate, la possibilità di utilizzare le monoposto della stagione in corso viene visto comunque come un qualcosa di vantaggioso.

I 18 giorni sono distribuiti tra nove squadre, con la sola Haas che non parteciperà. Dopo aver rinunciato lo scorso anno, non disponendo di una mule car, la Williams ha invece deciso di impegnarsi quest'anno.

Tre squadra, vale a dire Red Bull, Ferrari ed Alpine, hanno deciso di dividere i loro due giorni di test tra due piste differenti. Il programma inizierà la prossima settimana ad Imola: oltre all'Alfa Romeo, come avevamo già anticipato, scenderanno in pista anche AlphaTauri, Alpine e Ferrari, con queste due che però gireranno per una sola giornata.

La Ferrari utilizzerà la sua seconda giornata al Mugello il 24 giugno, il venerdì dopo il GP del Canada. McLaren e Williams faranno due giorni a testa al Red Bull Ring, la settimana successiva al Gran Premio d'Austria. A loro si uniranno per una sola giornata anche Alpine e Red Bull.

Mercedes ed Aston Martin hanno entrambe accettato di utilizzare le loro due giornate in Ungheria, appena prima della pausa estiva. L'ultima giornata con le gomme da asciutto è destinata alla Red Bull, a Monza, subito dopo il GP d'Italia.

Al momento non sono state ancora confermate le date dei test con le gomme da bagnato, mentre più avanti nella stagione saranno testati degli ulteriori prototipi slick 2023, che saranno a disposizione di tutte le squadre in due FP2.

Le date dei test Pirelli 2022



26 aprile, Imola: AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine

27 aprile, Imola: AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari

24 giugno, Mugello: Ferrari

12 luglio, Red Bull Ring: McLaren, Williams, Red Bull

13 luglio, Red Bull Ring: McLaren, Williams, Alpine

2 agosto, Hungaroring: Mercedes, Aston Martin

3 agosto, Hungaroring: Mercedes, Aston Martin

13 settembre, Monza: Red Bull