F1 | Storie di Corse in teatro a Imola con Piola e Maglienti Dal Museo dell'Auto di Torino al Teatro Stignani di Imola: Storie di Corse approda in Emilia Romagna per ravvivare l'attesa del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna con i racconti di Giorgio Piola e Biagio Maglienti su Ayrton Senna e Gilles Villeneuve. Alla serata parteciperà anche Gian Carlo Minardi nelle vesti di team principal e scopritore di talenti più che di manager che presiede Formula Imola.

Dopo il successo di "Storie di Corse" a Torino, l'appassionata Mariella Mengozzi, direttrice del Museo dell'Auto di Torino, ha pensato di portare l'idea a Imola nella settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Giorgio Piola, il nostro esperto di tecnica, e Biagio Maglienti, giornalista di Sky, mercoledì 20 aprile al teatro Ebe Stignani di Imola racconteranno due miti della Formula 1: Ayrton Senna e Gilles Villeneuve saranno ricordati con fatti e gustosi retroscena più o meno noti. Il campione brasiliano è morto a seguito delle ferite riportate alla Curva del Tamburello nel GP di San Marino del 1994: sulla sua Williams si era rotto il piantone dello sterzo in piena velocità ed è finito dritto contro il muretto all'esterno. Quello di Magic è stato un destino legato a Imola: Piola e Maglienti faranno rivivere vibranti emozioni che daranno il segno della grandezza del campione Senna, ma in particolare dell'uomo Ayrton. E il canadese proprio a Imola nel 1982 al volante della Ferrari, nella gara non valida per il mondiale, si era visto soffiare una vittoria che doveva essere sua e che, invece, il compagno di squadra Didier Pironi gli portò via non rispettando un cartello che il muretto del Cavallino gli aveva esposto. Per qualcuno è stato l'inizio della fine dell'aviatore scomparso a Zolder nelle qualifiche del GP del Belgio due settimane dopo. È verità o leggenda? Piola ha vissuto quei momenti terribili testimone di una tragedia che ha sconvolto la F1 e il mondo intero. Alla serata parteciperà anche Gian Carlo Minardi, oggi presidente di Formula Imola, la società che gestisce l'Enzo e Dino Ferrari, ma ieri team principal dell'omonimo team faentino e scopritore di talenti. Il manager romagnolo saprà tirare fuori dal suo cilindro alcune chicche della sua storia che varrà la peno non perdere. L'ingresso al teatro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Chi si volesse prenotare può telefonare allo 0542/602610. E chi, eventualmente, non dovesse trovare posto potrà comunque godersi la serata perché lo streaming dell'evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook del MUTO e del Comune di Imola.