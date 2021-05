F1, Monaco, Libere 3: Verstappen braccato dalle due Ferrari!

Due Ferrari dietro a Max Verstappen, il grande favorito con la Red Bull, mentre le Mercedes sono in difficoltà. L'ultimo responso del GP di Monaco prima delle qualifiche delinea uno scenario. La pioggia della notte ha tolto la poca gomma che si era stesa sull'asfalto e dai 51 gradi di giovedì sulla pista si è scesi a soli 28.

Un nervoso Verstappen ha messo la RB16B davanti a tutti, ma la Ferrari non è lontana. La Rossa non è un bluff nel Principato e ha mandato in caccia dell'olandese lo spagnolo che è arrivato ad appena 47 millesimi dal tempo di Max che è arrivato a 1'11"294 con le gomme soft, arrivando a 31 millesimi dalla prestazione migliore del 2019 nelle FP3.

In ogni condizione la Ferrari mostra una grande facilità nel mandare in temperatura gli pneumatici e il tempo di Carlos Sainz in 1'11"341 con la mescola soft testimonia che ora che le mappature di motore sono già quelle per il weekend di gara, la Rossa è una spina nel fianco per tutti. La SF21 mostra grandi doti di trazione e la Rossa sembra adattarsi perfettamente alle stradine del Principato, per cui sarà interessante scoprire se saprà inserirsi nella battaglia per il vertice.

Charles Leclerc è più staccato e lascia 258 millesimi alla Red Bull di Verstappen, ma il monegasco non ha preso rischi visto che sulla pista di casa ha sempre dovuto fare i conti con delle delusioni.

Per ora deludono le Mercedes: Valtteri Bottas è quarto staccato di quasi mezzo secondo dal comando, mentre il leader del mondiale è addirittuta settimo con una W12 in difficoltà ed è il primo pilota non non aver rotto il muro dell'1'12. La Mercedes non sfrutta le gomme e i piloti non trovano la prestazione con le gomme soft: la temperatura più fresca penalizza Lewis che non ha mai trovato il passo, pur tenendo il motore ancora con una mappatura troppo conservativa.

Evidentemente la Mercedes non ha ancora trovato la giusta messa a punto della freccia nere e deve ricorrere a due giri di lancio per far funzionare gli pneumatici: la squadra di Brackley deve fare i conti con una Ferrari competitiva, ma non solo, visto che oltre a Sergio Perez, quinto con la seconda Red Bull si è messo davanti a Lewis anche Lando Norris con la McLaren colorata Gulf.

La macchina di Woking ha trovato una zampata con l'inglese, mentre Daniel Ricciardo continua a soffrire e non si erge da un deludente 13esimo postio con l'alytra MCL35 M.

Ottima la prestazione di Kimi Raikkonen che ha piazzato l'Alfa Romeo all'ottavo posto davanti all'AlphaTauri di Pierre Gasly e alla Aston Martin di Sebastian Vettel. Il finlandese sfrutta a meraviglia il nuovo fondo e le caratteristiche di una macchina che a livello meccanico non ha molto da invidiare dalle migliori.

Antonio Giovinazzi è 11esimo ma ha ottenuto il suo tempo prima ed è ad appena 2 millesimi da Vettel per entrare nella top 10 che merita.

Mick Schumacher ha prima fatto un miracolo portando la Haas al 14esimo posto, ma poi ha rovinato tutto sbattendo violentemente contro le barriere all'uscita della curva del Casino dopo essere finito in sovrasterzo. La vettura è risultata molto danneggiata ed è quasi impossibile che il tedesca possa partecipare alle qualifiche. Inevitabile la bandeira rossa che ha interrotto definitivamente la sessione a pochi minuti dalla fine. Il turno è stato interrotto anche per l'urto di Nicholas Latifi all'uscita delle Piscine: il canadese ha sfiorato il rail all'interno e poi è rimbalzato contro le protezioni all'esterno. La Williams potrebbe essere riparabile per la sessione cronometrata.

Male le Alpine con Fernando Alonso 15esimo e Esteban Ocon ultimo: hanno ribaltato la messa a punto della A521, ma le cose sono peggiorate. Non bene nemmeno le Williams che hanno poco carico aerodinamico: George Russell e 17esimo davanti al compagno di squadra di pochi millesimi.

In difficoltà Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri: il giapponese dopo l'urto di giovedì non ha ancora trovato la necessaria fiducia nella pista.