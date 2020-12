Mercedes vende quote a INEOS, Wolff firma per tre anni

È arrivata la conferma all’anticipazione di Motorsport.com: INEOS entra come terzo azionista nel team Mercedes-AMG Petronas. La squadra sarà governata da soci con quote uguali: Daimler AG, INEOS e Toto Wolff.

INEOS oltre al ruolo di azionista manterrà anche quello di title sponsor. L’operazione prevede che Daimler riduca la sua attuale partecipazione che era del 60%, mentre Toto Wolff aumenterà la sua presenza dal 30%, al fine di creare tre partner paritari.

La squadra che ha vinto sette titoli mondiali e piloti di F1 dall’inizio dell’era ibrida tende a rafforzarsi ulteriormente, anche se deve far riflettere il graduale disimpegno della Casa tedesca che riduce la sua esposizione finanziaria nel momento in cui il presidente Ola Källenius è chiamato a fare dei tagli di bilancio per effetto della crisi dovuta al COVID.

Il team di Brackley non subirà alcun cambiamento strategico rispetto ai piani pluriennali già fissati, potendo contare su partner fedeli e prestigiosi come la Petronas. Dal 2021 la Formula 1 ridurrà l’impatto economico grazie all’introduzione dei nuovi regolamenti finanziari che consentiranno ai team di raggiungere l’autonomia economica negli anni a venire.

Toto Wolff ha siglato un nuovo contratto triennale e continuerà nel suo ruolo di Team Principal e CEO restando il faro operativo della società e del team. L’austriaco avrà la facoltà di cambiare il suo incarico quando lo riterrà opportuno, visto che non è riuscito a cedere le sue quote come avrebbe voluto.

Il team sarà rafforzato da un più stretto collegamento con l’AMG, la divisione premium di Mercedes-Benz, e ha già iniziato a diversificare le attività attraverso la nuova divisione Applied Science con progetti innovativi che vanno oltre il Motorsport.

Nel comunicato si recita che la struttura rimarrà il team ufficiale in Formula 1 di Mercedes-Benz e continuerà a correre con telai e power unit Mercedes nei prossimi anni.

"Siamo lieti di accogliere INEOS come azionista – ha detto Ola Källenius - . È un segno della forza del team di Brackley: siamo stati in grado di attrarre investitori prestigiosi come INEOS, che vedono un reale potenziale per la crescita e lo sviluppo del team”.

“Rimaniamo fermamente impegnati in Formula 1 e l'imminente introduzione del Budget cap insieme alla nuova struttura societaria ci pongono in una posizione ancora più forte per il futuro”.

Soddisfatto Jim Ratcliffe, presidente di INEOS:

"Le grandi sfide sono una parte fondamentale della nostra mentalità in INEOS e il nostro coinvolgimento in sport diversi dimostra che miriamo sempre al meglio. Quando siamo entrati in Formula 1 all'inizio di quest'anno, abbiamo scelto di farlo con un team Mercedes che aveva stabilito nuovi parametri di riferimento e da allora abbiamo discusso su come aumentare il nostro coinvolgimento”.

“Questa è un'opportunità unica per fare un investimento finanziario in una squadra al vertice, ma che ha ancora un ricco potenziale di crescita in futuro".

Toto Wolff commenta: "Sono lieto di iniziare questo nuovo capitolo col team Mercedes-AMG Petronas F1. Questa squadra è come una famiglia per me. Abbiamo attraversato così tanti alti e bassi insieme che non riesco a immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in questo sport”.

“L’investimento di INEOS conferma che il sistema di F1 è solido e lancia un segnale di fiducia nello sport dopo un anno impegnativo. Sono entusiasta di accogliere Jim, Andy e John nel team come co-proprietari: hanno costruito una delle aziende più redditizie al mondo, incarnano il vero spirito di imprenditorialità e la loro competenza rafforzerà il nostro consiglio di amministrazione negli anni a venire”.

“Per me è un privilegio continuare la mia collaborazione con Ola, Markus Schäfer e Mercedes-Benz per i prossimi anni e contiamo di proseguire quello che abbiamo iniziato nel 2010 con altri successi”.