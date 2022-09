F1 | McLaren con una livrea celebrativa a Singapore e Suzuka

Papaya sì, ma con un tocco di colore diverso ad accompagnarlo per cercare di trasportarla ulteriormente nel futuro. McLaren correrà al Gran Premio di Singapore con una livrea celebrativa.

Sulle MCL36 di Lando Norris e Daniel Ricciardo appariranno pennellate di "rosa neon", un colore pensato assieme al proprio sponsor OKX per celebrare il ritorno della F1 in Asia, non a caso la stessa colorazione sarà riproposta anche al Gran Premio del Giappone, che si terrà regolarmente a Suzuka dal 7 al 9 ottobre.

Lo sponsor ha spinto McLaren ad adottare il rosa neon per creare un abbinamento che potesse proiettare la McLaren nel futuro con un design decisamente appariscente, che sicuramente farà discutere e dividerà i puristi da chi, invece, preferisce le novità. Anche ardite, come in questo caso.

La livrea della McLaren MCL36 a Singapore Photo by: McLaren

Il rosa neon è pensato per ricordare alcuni passaggi urbani di Singapore e del Giappone, luoghi che la F1 non visita ormai dal 2019, ovvero dall'ultima stagione prima dell'arrivo della pandemia da COVID-19.

La livrea fa anche parte della campagna chiamata Future Mode, che ha il compito di mostrare come McLaren e OKX siano rivolti al futuro per ciò che riguarda l'innovazione e l'accessibilità.

Per quanto riguarda la livrea, i tocchi di rosa neon appariranno per dividere il colore principale, dunque l'arancio papaya, dalle parti rimaste nere per scelta stilistica e, soprattutto, per risparmiare peso su una vettura che ha ancora bisogno di cure dimagranti da parte degli ingegneri di woking.

Le strisce di rosa sono ben visibili sul muso, sui lati dello stesso fino a raccordarsi alle pance e il cofano motore delle MCL36.

La livrea della McLaren MCL36 a Singapore Photo by: McLaren