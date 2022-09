F1 | Pirelli, Isola: "Singapore, sfida con asfalto e gomme nuove"

Terminata la pausa di due settimane che ha permesso ai team di spostare personale e materiale fuori dall'Europa, la Formula 1 torna protagonista per affrontare il 17esimo appuntamento del Mondiale 2022, il Gran Premio di Singapore.

Per questo evento Pirelli porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Si tratta delle tre mescole più morbide della gamma 2022 realizzata da Pirelli. Ricordiamo che questa va dalla C1 - la mescola più dura - alla C5, quella più morbida.

I pneumatici in pista

L’azienda italiana Dromo ha posato quest’anno a Singapore un nuovo asfalto. La superficie non è liscia come l’aggregato normalmente utilizzato sui circuiti cittadini perché è stato realizzato appositamente in vista del gran premio. Essendo un tracciato cittadino, il circuito di Marina Bay viene percorso dal normale traffico automobilistico per la maggior parte del tempo e la superficie ha elementi tipici del tradizionale arredo urbano come le linee bianche e i tombini. Ci aspettiamo un alto livello di evoluzione dell’asfalto dovuto anche al fatto che non ci sono molte gare di contorno che possono favorire la gommatura.

Il Gran Premio inizierà alle 20 ora locale (GMT +8). Le temperature della pista sono generalmente stabili per gran parte della gara. Insieme all’altissima umidità, rappresentano una sfida fisica per i piloti oltreché per le monoposto e ovviamente le nostre gomme, a causa del possibile degrado termico.

Le gomme Pirelli Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mario Isola, motorsport director di Pirelli: "Le spettacolari azioni in notturna sulle strade di Singapore ci sono mancate! Ci troviamo davanti ad una gara quasi totalmente nuova perché gli pneumatici da 18 pollici hanno mescole e strutture completamente differenti da quelle di tre anni fa e sul circuito è stato posato quest’anno un nuovo asfalto. Il tracciato di Marina Bay è composto da 23 curve lente e quindi è fondamentale ottimizzare la trazione".

"Porteremo a Singapore le tre mescole più morbide della gamma per garantire un’ottima aderenza in un circuito particolarmente tortuoso dove i piloti hanno bisogno della massima precisione per affrontare una delle tappe fisicamente e tecnicamente più impegnative della stagione. La chiave del successo sarà riuscire a gestire gli pneumatici posteriori per assicurare la ripresa necessaria. Le nuove monoposto tendono a sottosterzare, pertanto sarà ancora più importante trovare un giusto bilanciamento nel set-up per stabilizzare l’avantreno, senza compromettere la trazione posteriore".

Pressioni minime al via

Anteriore: 22,0 psi

Posteriore: 18,0 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,50°

Posteriore: -2,00°