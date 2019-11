Leclerc: "Importante mantenere la prima posizione al via"

La nona pole position stagionale della Ferrari (sesta consecutiva) è arrivata in modo anomalo, ovvero dopo la decisione presa dal Collegio dei Commissari Sportivi presenti in Messico di penalizzare Max Verstappen.

L’olandese sul campo aveva ribadito la sua superiorità, ma l’imperdonabile leggerezza commessa nell’ultimo giro di qualifica ha regalato alla Ferrari una prima fila sperata, poi persa, poi ritrovata. A beneficiare maggiormente della penalità inflitta a Verstappen è stato Charles Leclerc, che senza la leggerezza del coetaneo della Red Bull avrebbe probabilmente preso il via del Gran Premio del Messico dalla quinta posizione.

Dopo aver ottenuto il secondo tempo nel primo ‘run’ della Q3, Leclerc ha commesso un errore nel terzo settore, mentre Hamilton, Bottas e Vettel stavano migliorando il crono ottenuto nel primo tentativo.

L’incidente di Bottas ha stravolto tutto a quindici secondi dalla bandiera a scacchi, e Leclerc ha mantenuto così la seconda posizione diventata poi pole position. Sorride Charles, mentre Vettel, che senza l’incidente di Valtteri si sarebbe ritrovato in prima fila dietro Verstappen, ha mantenuto la seconda piazza ma con in pole il compagno di squadra.

“Non posso essere completamente soddisfatto della qualifica – ha spiegato Seb - perché avrei potuto ottenere un risultato migliore se non fosse stato per le bandiere gialle causate dall'incidente di Valtteri. Nel primo tentativo il settore iniziale è stato ottimale, mentre ho ecceduto con la cautela nel secondo, perdendo ritmo. Sono poi stato fin troppo aggressivo nel terzo settore al punto che nell'ultima curva ho quasi perso la macchina. Ero comunque fiducioso che avrei potuto migliorare nel secondo tentativo, e lo stavo facendo prima di dover abortire il giro”.

La Ferrari, come da pronostico, si è confermata la monoposto più veloce nel primo settore, ma a sorpresa non con il margine atteso. Il gap sulla Mercedes (4 decimi) è stato in linea con le aspettative, ma la Red Bull di Verstappen ha pagato un solo decimo nei confronti di Leclerc.

L’harakiri dell’olandese ha riportato tutto come nelle previsioni della vigilia, con grande gioia di Charles, che fino agli ultimi istanti prima del termine della Q3 ha provato a trovare quell’assetto ideale mancatogli per tutto il weekend.

“Sono stato abbastanza soddisfatto del mio primo giro nel Q3 – ha spiegato il monegasco - pur ritrovandomi un decimo alle spalle di Max, quindi sono tornato in pista dopo aver chiesto una piccola modifica di set-up. Purtroppo, però, ho accusato del sottosterzo e ho perso tempo, specialmente nell'ultimo settore”.

“Partire dalla pole dopo avere concluso la qualifica in seconda posizione è un po' strano – ha confermato Charles - ma il nostro approccio alla gara non cambia: sarà importante mantenere la prima posizione alla partenza. Chi entrerà per primo in curva 3 avrà un grande vantaggio perché essere davanti permette di avere meno problemi di raffreddamento rispetto alle vetture che seguono. Il rettilineo che porta alla curva 1 è molto lungo per cui dovremo fare ricorso a tutta la nostra velocità sul dritto per difenderci dagli attacchi di chi ci segue”.

Nel paddock c’è chi è convinto che la distanza da percorre dal via alla staccata della prima curva (circa 800 metri) possa essere una chance ghiotta per chi scatta dalla seconda fila (Hamilton e Verstappen) perché beneficeranno di una scia che potrebbe permettergli il sorpasso prima della staccata di curva 1.

Ma se i due ferraristi faranno fronte comune, le possibilità di sorpasso per chi scatterà alle loro spalle non saranno poi così scontate. Il primo ostacolo per Vettel e Leclerc sarà concludere il primo giro senza imprevisti, poi la parola passerà alla gestione delle gomme e alle... strategie.