F1 | Leclerc carico: "Silverstone mi piace e la rossa è competitiva"

Dopo tre Gran Premi disputati su piste cittadine o semipermanenti, la Formula 1 torna a far tappa su un autodromo, ed è uno di quelli che piace a Charles Leclerc.

Il monegasco non nasconde un certo ottimismo, non guarda la classifica e rimanda la verifica su quelli che saranno gli obiettivi a cui potrà ambire alla pausa estiva.

“Se escludiamo i circuiti cittadini, Silverstone è la mia pista preferita – ha esordito Charles – e non vedo l’ora di guidare la F1-75 su alcune delle curve più belle del campionato”.

“Abbiamo davanti quattro Gran Premi molto importanti – ha confermato Leclerc – credo che al momento l’obiettivo sia quello di poter andare in vacanza sull’onda positiva di buone gare, bisogna focalizzarci sui noi stessi. La pista qui mi piace molto, in generale mi piacciono tutti i circuiti che hanno curve veloci, e quest’anno sono cosciente di poter affrontare il weekend con una monoposto molto più competitiva di quelle che ho avuto a disposizione le ultime volte che sono stato qui. Spero che possa essere un fine settimana di rilancio”.

Charles Leclerc, Ferrari, in conferenza stampa con Lewis Hamilton Photo by: FIA Pool

Leclerc spera in un weekend lineare, senza imprevisti, confermando un’ottima fiducia nel potenziale della F1-75 e nel lavoro della squadra, anche sul delicato fronte dell’affidabilità.

“Fin qui siamo stati competitivi su ogni pista e credo che anche su questo tracciato ci potremo giocare le nostre carte. Spingerò al cento per cento e la squadra farà altrettanto – ha proseguito Charles – la nostra classifica di campionato non è delle migliori a causa di quanto accaduto nelle ultime gare, ma se spingiamo possiamo recuperare”.

Stuzzicato sulle possibilità di poter ancora pensare al mondiale, Leclerc non si è nascosto.

“Ho fiducia nel lavoro della squadra, i problemi di affidabilità saranno risolti il prima possibile, abbiamo la squadra giusta per farlo. Ovviamente dopo le ultime gare è diventato più difficile ma non è un traguardo impossibile. Io continuo a crederci esattamente come ci credevo prima degli ultimi cinque Gran Premi, ovviamente ora la strada è più in salita, ma è ancora tutto possibile”.