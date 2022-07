F1 | Vettel si esibirà sulla Williams FW14B a Silverstone

Domenica prossima, prima del via del Gran Premio di Gran Bretagna, ci sarà un’esibizione in pista davvero speciale. L’idea è di Sebastian Vettel, un pilota che nel corso della carriera ha realizzato molti sogni che aveva da ragazzo, e questo fine settimana ne aggiungerà alla sua lista uno molto speciale.

Quattro anni fa Seb ha acquistato la Williams FW14B campione del mondo 1992 con al volante Nigel Mansell, passata alla storia come la ‘Red 5’ per il numero rosso che contraddistingueva la monoposto del Leone britannico.

In quel trionfale campionato Mansell dominò a Silverstone, ottenendo una pole position stellare e una vittoria altrettanto spettacolare, conclusa con un giro d’onore che gli appassionati dell’epoca ricordano ancora. Vettel domenica riprenderà da quel momento, riportando la monoposto esattamente dove ha vinto trent’anni fa.

“I miei primi ricordi della Formula 1 risalgono all’inizio degli anni Novanta – ha spiegato Vettel - e in particolare alla Williams di Nigel Mansell. Quattro anni fa ho avuto la possibilità di acquistare questa monoposto, era proprio la ‘Red 5’, ed io negli anni ho maturato un rapporto speciale con questo numero. Oggi ho il ‘5’ sulla mia macchina, ho vinto il mio primo titolo con quel numero ed è stato anche a lungo il mio numero nel karting. Quindi ho avuto l’idea di riportarla in pista proprio a Silverstone, dove trent’anni fa Mansell ottenne un successo trionfale davanti al suo pubblico”.

Sebastian Vettel, Aston Martin, passeggia in pista con i compagni di squadra Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Quando ho avuto questa idea – ha proseguito Vettel – ho subito pensato che avrei dovuto organizzare il tutto in modo responsabile. Quindi ho cercato un carburante ad emissioni ‘zero’ e non è stato per nulla semplice, ma una volta trovato abbiamo provato il funzionamento in uno shakedown e posso dire che non c’è alcuna differenza rispetto a trent’anni fa.

“Il suono è identico, così come la guida. Ho voluto fortemente questa esibizione anche per dimostrare che possiamo ancora contare e tenere viva la nostra storia, il nostro patrimonio e la nostra cultura degli sport motoristici, e possiamo farlo in modo più responsabile. Non vedo l'ora di guidare la macchina per la prima volta, e credo che molte persone condivideranno con me questa emozione”.

“Magari non proverò a cercare il limite della monoposto dopo due giri – ha concluso sorridendo Seb - ma cercherò di divertirmi, ovvero andrò veloce fino a quando mi sentirò a mio agio, tenendo presente che…è la mia macchina! Penso che sarà divertente, guiderò una monoposto incredibile che ha scritto pagine importanti nella storia del nostro sport sul circuito dove ha trionfato trent’anni fa”.