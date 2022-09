F1 | Las Vegas 2023: il GP sarà la sera di sabato 18 novembre

Con la pubblicazione del Calendario 2023 di Formula 1, è giunta anche la conferma di una bella novità per la prossima stagione: un Gran Premio di sabato sera.

Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato nella giornata di ieri le date della prossima annata del circus e fra queste spicca quella di Las Vegas che, come anticipato a marzo, è stata inserita nell'elenco dopo che Liberty Media aveva ottenuto tutti gli accordi e i permessi necessari per utilizzare le strade della città.

Le monoposto per tre giorni passeranno davanti ai principali edifici, tra i quali il celebre casinò, cominciando a girare dal giovedì 16 novembre e arrivando al culmine del fine settimana con la gara del 18.

La pista di Las Vegas

Per fare le cose in grande stile, gli organizzatori del campionato hanno anche scelto che il Gran Premio di Las Vegas, della durata di 50 giri, parta quando negli Stati Uniti è sera tardi - le 22;00 - per una vera e propria celebrazione di sport e motori in un contesto decisamente propenso alle feste.

In Italia sarà dunque mattina presto e quindi bisognerà puntare la sveglia per godersi il GP di Las Vegas, che sarà il penultimo appuntamento della stagione, la cui conclusione avverrà la settimana successiva sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi.

"Organizzare un Gran Premio nella capitale mondiale dell'intrattenimento ci permetterà di pianificare una celebrazione davvero spettacolare, mai vista prima nel nostro sport, nella più grande arena del mondo", ha detto il Presidente e AD della F1, Stefano Domenicali.

"L'intera città è in fermento per la gara del prossimo anno. I nostri fan non vogliono perdersi questo evento. È chiaro che il Gran Premio di Las Vegas sarà da non perdere del 2023".