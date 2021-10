F1, Istanbul, Libere 3: Gasly sul bagnato davanti alle Red Bull

La pioggia chiamata ieri si è presentata puntualmente, bagnando la pista di Istanbul nella terza sessione di prove libere del GP della Turchia. Il turno è iniziato con i piloti che giravano con le full wet, ma dopo poche tornate i piloti sono passati alle intermedie perché la traiettoria andava asciugandosi, dato che non sgocciolava più, ma anzi a tratti sbucava qualche raggio di sole.

Lewis Hamilton si è limitato a prendere confidenza con l'asfalto bagnato e dopo cinque giri ha deciso di tornare ai box guardando gli altri girare perché aveva colto un buon feeling con la sua Mercedes e non voleva prendere rischi inutili, lasciando intendere che le qualifiche saranno asciutte. Non deve sorprendere, quindi, se l'epta campione ha concluso al 18esimo posto davanti alle due Williams: Nicolas Latifi si è girato un paio di volte, mentre George Russell non ha chiuso nemmeno un giro cronometrato perché si è girato in testacoda alla Curva 2 finendo nella sabbia all'esterno dopo essere andato in aquaplaning.

Per togliere la FW43B la direzione gara ha esposto la bandiera rossa che è durata solo cinque minuti prima che riprendessero le ostilità. Alla fine del turno tre monoposto motorizzate Honda, con Pierre Gasly che ha messo le ruote della sua AlphaTauri davanti alle due Red Bull. Il francese è stato il più rapido in 1'30"447, lasciando Max Verstappen (anche lui autore di un testacoda) a 164 millesimi seguito dal compagno di squadra, Sergio Perez che si mantiene molto vicino al suo capitano.

E le Ferrari? Sono quarta con Carlos Sainz e con Charles Leclerc quinta. Lo spagnolo è il pilota che ha girato di più per raccogliere informazioni, ma la squadra di Maranello non ha cercato le prestazioni dopo un paio di lunghi e un testacoda alla curva 9 del monegasco.

Charles ha preceduto di due millesimi Fernando Alonso con l'Alpine e Kimi Raikkonen in gran forma con l'Alfa Romeo, davanti a Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri e Valtteri Bottas. Il fuinlandese della Mercedes ha interrotto presto il suo lavoro limitandosi a sommare otto giri nella prima fase del turno. Chiude la Top 10 Esteban Ocon davanti ad Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin).

Sull'acqua si è messo in luce Mick Schumacher con la Haas: il tedesco si è issato al 12esimo posto rifilndo 1"2 a Mazepin. Il figlio del Kaiser si è messo dietro le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris, meno a loro agio che in Russia.