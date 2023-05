Un nuovo libro fotografico mette in luce l'esperienza vissuta all'interno del team Ferrari F1

Motorsport Images, la più grande raccolta di immagini automobilistiche e di sport motoristici al mondo, ha lanciato oggi un nuovo libro con molti dei grandi nomi della storia della Ferrari.

Ferrari: From inside and Outside rappresenta la prima collaborazione tra due leggendari fotografi di Formula 1, Rainer Schlegelmilch ed Ercole Colombo. Il libro contiene anche capitoli scritti da Piero Ferrari e di importanti dirigenti della scuderia di Formula 1 della storia della Ferrari, tra cui Luca di Montezemolo, Jean Todt, Mauro Forghieri e Stefano Domenicali, oggi amministratore delegato della Formula 1. Un capitolo del celebre giornalista italiano e osservatore della Ferrari, Leo Turrini, è dedicato al periodo di maggior successo della Ferrari negli anni 2000.

Stefan Johansson, Ferrari Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Il libro offre una nuova visione della differenza tra l'esperienza vissuta all'interno della Ferrari e la percezione dall'esterno, combinando intenso controllo e adulazione globale dei tifosi. Esplora inoltre il mito di Enzo Ferrari, la cui personalità e visione hanno creato un marchio che ha portato gioia a decine di milioni di fan in tutto il mondo.

La leggenda Ferrari è illustrata in modo straordinario nelle pagine di questo libro dai maestri fotografi Schlegelmilch e Colombo, le cui carriere sono iniziate negli anni '60 e si sono protratte fino al 2010. Il libro è stato prodotto da Motorsport Images, parte di Motorsport Network, in collaborazione con ACC Art Books, Rizzoli Lizard e Iconic Images.

Rainer Schelgelmilch è il fotografo dei fotografi; un artista dalla mente curiosa, che ha catturato le espressioni dei volti dei piloti come nessun altro fotografo, un innovatore che ha sperimentato tecniche per catturare la velocità e il colore della F1. Ispirato dalla fotografia di reportage resa popolare nel XX secolo da Henri Cartier-Bresson, Robert Capa e dai fotografi Magnum, Schlegelmilch ha fatto carriera in F1 guardando dall'esterno.

John Surtees, Ferrari 158, Richie Ginther, BRM P261 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ercole Colombo è l'insider per eccellenza. Uomo le cui capacità di networker rivaleggiano con le sue abilità con la macchina fotografica. Ercole ha rapidamente conquistato la fiducia di Enzo Ferrari ed è diventato il suo fotografo. È stato all'interno per catturare molti momenti intimi con il Commendatore e con piloti iconici della Ferrari come Gilles Villeneuve, Niki Lauda e Michael Schumacher.

Il libro è curato da James Allen, che ha scritto due libri con Michael Schumacher, tra cui la biografia del 2007 "The Edge of Greatness". Ha anche co-scritto l'autobiografia di Nigel Mansell del 1995, "The People's Champion".

Estratto da Piero Ferrari, figlio di Enzo Ferrari: "Ho avuto l'opportunità di incontrare Ercole Colombo molte volte, non solo in Formula 1, ma anche in altri eventi legati alla Ferrari. Era sempre presente. Ercole è un grande fotografo e ha sempre fatto un lavoro fantastico. Le sue immagini e il suo archivio entreranno a far parte della storia dell'automobilismo. Anche Rainer Schlegelmilch è un grande professionista. Mi piacciono soprattutto le vecchie immagini in bianco e nero perché, quando ero più giovane, ero solito scattare foto all'Autodromo di Modena. Le immagini in bianco e nero danno una sensazione artistica. Adoro le immagini in bianco e nero".

Michele Alboreto, Ferrari Photo by: Ercole Colombo

Luca di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, ha dichiarato: "Ercole e Rainer hanno trascorso molto tempo in Formula 1. Mi piacciono sia dal punto di vista professionale che umano. E dal punto di vista professionale, credo che nella storia della Formula 1 moderna abbiano un ruolo e una posizione importante".

Un estratto di Jean Todt, il team principal di maggior successo della Ferrari: "Quando parliamo della differenza di percezione tra la Ferrari dall'interno e la Ferrari dall'esterno, la mia esperienza si è sviluppata nel corso degli anni. Ma quando sono arrivato, la gente non aveva fiducia in me perché ero francese; non avevo esperienza in F1 e quindi pensavano: 'Ok, viene per uno o due anni, per fare un po' di soldi e andarsene'. Ma poi, nel corso degli anni, si sono resi conto che ero concentrato perché ero in fabbrica giorno e notte con la squadra e mi impegnavo davvero al massimo.

"C'erano pressioni per licenziarmi, ma quando Michael è stato assunto nel 1996, anche se non lo conoscevo molto bene, si è reso conto che stavo svolgendo il lavoro in modo corretto e che le cose sarebbero andate bene. Verso giugno, quando si ipotizzava il mio licenziamento, Michael disse: "Se Jean se ne va, me ne andrò anch'io". E naturalmente questo ha scioccato tutti, così hanno detto: "Ok, non lo licenzieremo".

Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari F1, ora amministratore delegato della Formula 1, ha dichiarato: "Ogni volta che c'è un'occasione da festeggiare in fabbrica, o un momento da condividere, viene vissuto non solo con la squadra corse, ma anche con l'altra parte dell'azienda sul lato GT, perché la Ferrari è un'unica azienda, ed è molto importante condividere questo tipo di cose. Tutti sentono che, con il marchio F1, sono considerati una squadra riconosciuta a livello mondiale. L'azienda prende sul serio la responsabilità di essere considerata un modello per l'industria italiana in tutto il mondo”.

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 Photo by: Ercole Colombo

"Praticamente tutto ciò che ho imparato dal periodo trascorso alla Ferrari ha influenzato il modo in cui opero oggi come CEO della F1. È stato molto importante per me e sono molto grato alle persone della Ferrari che mi hanno ispirato in quel periodo della mia crescita".

Per scoprire di più e acquistare Ferrari: From Inside and Outside vai su https://www.dukevideo.com/prdACC2105/Ferrari-From-Inside-and-Outside-HB