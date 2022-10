F1 | Il Gran Premio del Giappone giro per giro

R5 Cup | Renault ha celebrato i 50 anni di R5 con una sfida su Twitch

Ecco un'inusuale gara per celebrare i 50 anni della R5. Teatro della sfida al video game l'Atelier Renault agli Champs Elysées di Parigi: cinque nazioni si sono date battaglia in diverse prove di guida con equipaggi formati da uno streamer e un ambassador. Per Renault Italia c'era GrenBaud, 21enne influencer milanese con mezzo milione di follower e chi scrive. Siamo stati protagonisti di un'avventura sui social tutta da ricordare e poco importa se abbiamo concluso ultimi, perché siamo stati i più simpatici...