F1 | Punteggio pieno: i team principal ammettono l'errore

Il Gran Premio del Giappone si è concluso nella confusione. A fine gara, infatti, non era chiaro se Max Verstappen avesse o meno vinto il campionato del mondo dopo che la corsa di Suzuka si è potuta svolgere solo oltre la metà della distanza.

Diversi team avevano pensato che i regolamenti modificati dopo la farsa del Gran Premio del Belgio dell'anno scorso, che prevedevano l'assegnazione di un punteggio ridotto per le gare più brevi, sarebbero entrati in gioco lasciando così Verstappen ad un punto di distanza dalla matematica certezza della conquista della corona del 2022.

Tuttavia l'interpretazione rigorosa da parte della FIA del regolamento ha fatto sì che, con la gara che ha raggiunto il limite massimo di tempo anziché essere interrotta, venissero assegnati tutti i punti.

Ciò significa che quando a Charles Leclerc è stata inflitta una penalità di cinque secondi per aver tratto vantaggio dopo un'uscita di pista facendolo così precipitare al terzo posto, Verstappen è stato proclamato campione.

Le squadre hanno accettato la correttezza dell'applicazione delle regole scritte dalla FIA, ma hanno chiarito che non è mai stata intenzione dei regolamenti rivisti consentire il verificarsi di tali circostanze.

L'auto di Carlos Sainz, Ferrari F1-75, viene recuperata con un camion Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il direttore sportivo della Alpine, Alan Permane, che ha lavorato sia con altri team che con la FIA per mettere a punto le regole modificate per il 2022, ha dichiarato che l'obiettivo dei regolamenti era quello di garantire che i piloti non ottenessero il punteggio pieno per aver completato solo pochi giri di gara.

Alla domanda se fosse sorpreso del fatto che la FIA avesse assegnato il punteggio pieno in Giappone, ha risposto: "Sì perché ho contribuito insieme a molti altri alla stesura del regolamento e sappiamo a cosa serve. Ma è chiaro che il modo in cui è stato applicato rispecchia quello che c’è scritto".

Permane ha poi affermato che i team hanno reagito a quanto accaduto a Spa lo scorso anno per garantire che i punti assegnati riflettessero la durata delle gare.

"Questa decisione è stata presa dopo Spa perché la gara non poteva essere ripresa ed erano stati percorsi solo un paio di giri. Credo che forse sia stata applicata un po' troppo alla lettera. Probabilmente dobbiamo modificarla".

"Quello che hanno fatto è corretto per il modo in cui è scritto il regolamento, ma non sono sicuro che sia corretto per il modo in cui è stato concepito".

Il team principal della McLaren, Andreas Seidl, ha dichiarato che i team devono assumersi la responsabilità di non essere stati più chiari nella formulazione del regolamento.

"Mi sento responsabile di quanto accaduto perché ogni inverno ci dedichiamo alla revisione del regolamento ed ogni squadra ha l'opportunità di sollevare punti che non sono chiari".

"Non sono ancora entrato nei dettagli con la squadra, ma diciamo che tutto ciò che abbiamo definito insieme alla FIA e alla F1 dopo i fatti di Spa è valido solo se la gara non si conclude normalmente. Quello che è accaduto a Suzuka è chiaramente qualcosa che abbiamo trascurato”.

"Quest'inverno dovremo essere tutti responsabili di colmare le lacune esistenti, se ce ne sono ancora, o di chiarire qualora ci siano interpretazioni diverse".