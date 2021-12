I piloti di F1 si schierano a favore del vaccino COVID-19

Anche se la Formula 1 è riuscita a riprendersi brillantemente dall'impatto a livello mondiale della pandemia di Coronavirus, è ben consapevole che ci sono ancora delle sfide da affrontare, soprattutto ora che cresce la preoccupazione sulla variante Omicron.

In un breve video, che è stato diffuso prima della gara conclusiva della stagione ad Abu Dhabi, i piloti di Formula 1 - alcuni parlando nelle loro lingue - hanno invitato i loro tifosi a vaccinarsi e a fare i richiami previsti.

Il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton ha detto: "Stiamo trovando la strada per tornare alle cose che amiamo, ma il COVID non è ancora andato via".

Max Verstappen ha aggiunto: "Per favore, fate la vostra parte".

Sebastian Vettel, che quest'anno è stato molto attivo su vari fronti a livello sociale, ha esortato gli spettatori: "Fatevi vaccinare. Penso che sia la cosa più sensata da fare".

Anche Fernando Alonso ha osservato: "Abbiamo bisogno di fare tutto questo insieme e dobbiamo essere tutti sulla stessa barca".

Il video - che si chiude con il messaggio 'Fai la tua parte, vaccinati' - contiene anche i commenti del presidente della FIA, Jean Todt, e del CEO della Formula 1, Stefano Domenicali.

Parlando del video, Domenicali ha detto: "I vaccini ed i richiami sono la nostra via d'uscita da questa pandemia. Dobbiamo tenere tutti al sicuro e andare avanti insieme".

"Ho fatto il vaccino ed il richiamo e chiedo a tutti di fare lo stesso. La Formula 1 sta andando avanti e chiediamo che tutti facciano la loro parte".

La Formula 1 è la prima grande competizione sportiva che si è unita per provare a dare una mano ai governi di tutti il mondo nella lotta allo scetticismo verso i vaccini.

Il segretario della salute della Gran Bretagna, Sajid Javid, ha accolto con favore l'iniziativa della F1, proprio nel momento in cui il governo britannico mira ad intensificare il programma di richiamo in vista dell'inverno.

"I richiami rimangono la miglior difesa contro la nuova variante e il virus, e stiamo rafforzando il programma di richiamo per cercare di vaccinare più rapidamente", ha detto.

"E' fantastico vedere i piloti di Formula 1 fare la loro parte, incoraggiando gli altri a vaccinarsi per garantire la protezione di cui tutti hanno bisogno".

"Più di 21 milioni di persone hanno ricevuto il richiamo ed invito tutti gli aventi diritto a farsi avanti, rimboccarsi le maniche e proteggersi il prima possibile".