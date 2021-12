L'atto finale di una stagione combattuta è pronto ad andare in scena. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono pronti a sfidarsi per vedere chi tra i due sarà il nuovo campione del mondo di Formula 1. Vada come vada, l'augurio che ci possiamo fare da appassionati di questo sport è di assistere ad una bella lotta tra i due, fatta di sorpassi e di strategie.

In questa puntata del Candido, però, è anche giusto concentrarsi sul "dopo", su ciò che succederà una volta che questa generazione di vetture verrà messa in un museo e la prossima ad effetto suolo sarà pronta a scendere in pista. E le cose, a Maranello, potrebbero muoversi in una direzione interessante, con Jean Todt che potrebbe tornare nel ruolo di superconsulente Ferrari. E sarebbe tutto, meno che una minestra riscaldata.