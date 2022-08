F1 | GP d'Italia: via ai lavori per la ruota panoramica nella Fanzone

Anche l’Autodromo di Monza avrà la sua ruota panoramica. Sarà una delle attrattive della F1 Fanzone Monza Cento che è in fase di allestimento per il Gran Premio d’Italia 2022 che segna il centenario del “tempio della velocità”.

Il Comune di Monza, ricevuti i documenti alle integrazioni richieste, ha revocato la sospensiva dei lavori per la realizzazione della Fanzone che è in allestimento nel prato del Roccolo, compreso tra l’anello di Alta Velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari.

"Aci - si legge in una nota - ringraziando il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per l'attento e solerte lavoro svolto in queste giornate, ribadisce l'assoluta attenzione per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, pur nel suo legittimo e doveroso interesse, in questo specifico caso, a tutelare il patrimonio storico e tecnico dell'Autodromo e delle sue attività, che sono un patrimonio nazionale".

Più di 40 mila metri quadrati all’interno del circuito saranno dedicati all’intrattenimento degli spettatori, grazie alla Fanzone che si arricchisce di attrazioni temporanee e spazi ricreativi. La musica sarà il filo conduttore di tutte le giornate di apertura, con una line up di DJ e artisti internazionali che faranno ballare il pubblico fino a sera anche dopo che si saranno spenti i motori.

L’Autodromo Nazionale Monza apre così le porte agli appassionati per festeggiare insieme il suo centesimo compleanno, con un coinvolgente pomeriggio di musica e spettacoli.

La F1 Fanzone Monza Cento avrà più di trenta stand e un ampio palco dove suoneranno DJ di fama internazionale, si esibiranno atleti e verranno intervistati personaggi di spicco del motorsport internazionale.

Al centro del prato, si staglierà la grande ruota panoramica da cui i tifosi godranno di una eccezionale e insolita vista sul Circuito. Sarà infatti possibile seguire le monoposto da 32 metri di altezza, vedendole sfrecciare dall’alto.

I fan potranno inoltre cimentarsi nel pit stop challenge, in cui è possibile simulare un cambio gomme di una monoposto, e nel reaction challenge per testare la propria reattività. Saranno presenti inoltre esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita dei merchandising ufficiali del campionato, dei team e dell’Autodromo.

Nella F1 Fanzone Monza Cento troveranno spazio due campi da padel temporanei dove istruttori qualificati insegneranno le basi del nuovo gioco a coppie che sta spopolando in tutta Italia e una pista di skiddy kart adatta ad adulti e bambini per divertirsi alla guida con sbandate e controsterzi.

Per il ristoro degli spettatori sarà attivo un Food Market con una ricca selezione di street e gourmet food. In più, alcune Regioni italiane faranno assaggiare i loro prodotti culinari tipici. A poca distanza svetterà invece la mongolfiera di Regione Lombardia.