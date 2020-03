Vettel: "Finalmente capiremo i veri valori in campo"

Sebastian Vettel è convinto che Melbourne, pista strana, atipica, possa dare indicazioni più chiare sul valore della SF1000 nel confronto diretto con gli avversari.

Non è più il temo di pre-tattiche perché nel weekend la Ferrari deve svelare il suo reale valore. E' in difficoltà e dovrà recuperare nel corso della stagione o si è nascosta?

Il quattro volte campione del mondo in attesa di risposte esaustive sulla Rossa, carica l'ambiente dando valore al tracciato semi-cittadino australiano...

"Dici Melbourne e ti vengono in mente tre parole: sole, atmosfera vibrante e dossi. Sole, perché quando ci andiamo a gareggiare il meteo è quasi sempre bello; atmosfera vibrante perché questa è una città piena di vita ed è sempre piacevole iniziare da qui la stagione; dossi perché come ogni anno sappiamo che la pista di Albert Park sarà molto sconnessa".

Il tedesco considera selettivo l'impianto con un asfalto cittadino...

"Proprio tale elemento contribuisce a rendere altamente tecnico questo tracciato ed è probabilmente anche la ragione per la quale a noi piloti piace tanto. La prima gara è sempre particolare, credo che avremo modo di cominciare a capire meglio rispetto ai test quali sono i veri valori in campo".

