Binotto: "La Ferrari affronterà tutte le sfide da squadra"

Mattia Binotto non entra nelle polemiche che azzannano da più parti la Ferrari. Il team principal della Scuderia guarda all'Australia come una possibilità per regalare un sorriso agli appassionati di corse. L'ingegnere reggiano non si avventura in pronostici, ma aspetta la gara di apertura del mondiale 2020 come una verifica del lavoro svolto...

"Dopo un lungo inverno di intenso lavoro nel quale abbiamo costruito e sviluppato la nostra monoposto è giunto il momento di avere una prima affidabile indicazione di quale sia il nostro livello di performance e di quanto efficaci siano le migliorie che abbiamo introdotto negli ultimi mesi".

Binotto lascia intendere che la SF1000 non saprà lottare subito con gli avversari (Mercedes e Red Bull), ma confida di crescere nel corso della stagione...

"Sappiamo perfettamente che i nostri rivali sono molto forti, ma siamo anche consapevoli di quanto lunga sia la stagione che ci aspetta e di quanto gli sviluppi, l’affidabilità e la nostra efficienza nei vari processi potrà essere importante".

"Affronteremo tutte le sfide che ci attendono da squadra, consci dei progressi che dobbiamo fare e consapevoli di avere alle spalle tanti straordinari tifosi in tutto il mondo".

Mattia spera che la Rossa contribuisca a far divertire gli appassionati...

"L'Italia, il nostro Paese, e il mondo intero stanno vivendo tempi non facili e noi, come parte della Formula 1, abbiamo il compito di provare a strappare un sorriso o quanto meno di far divertire il pubblico che come sempre attende la prima gara della stagione con una trepidazione simile a quella che anima me e tutti i ragazzi della Scuderia".

