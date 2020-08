Leclerc: "Abbiamo colto un'opportunità, ma che fatica!"

Secondo podio in quattro gare per Charles Leclerc, unico capace di salvare la faccia di una Ferrari che anche a Silverstone ha arrancato tremendamente.

Il Gran Premio di Gran Bretagna si sapeva che sarebbe stato durissimo per le Rosse di Maranello e tutto il team lo aveva ammesso già ad inizio settimana.

Difatti, dopo una qualifica tutto sommato onesta per quello che è il potenziale della SF1000, Leclerc al via non ha potuto far altro che accodarsi alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, provando un piccolo assalto iniziale invano alla Red Bull di Max Verstappen.

Da lì è cominciata la gara in solitaria di Charles, che ha preso ogni giro distacchi abissali, fino a quando negli ultimi due non è accaduto il patatrack sulle gomme di Hamilton e Bottas.

Il finlandese è dovuto rientrare ai box per sostituire l'anteriore sinistra, che poco dopo ha "abbandonato" pure Hamilton, mentre Verstappen tornava in pit-lane per un cambio pneumatici volante.

"Appena ho sentito che Bottas aveva forato ho rallentato molto per non rischiare, anche perché poi abbiamo visto che sia Lewis che Sainz hanno avuto lo stesso problema", ha detto Leclerc, che al traguardo si ritrova terzo beneficiando dei guai di Bottas.

"Non so quale sia stata la causa delle forature, se per via di detriti o altro; Valtteri ha forato in un punto differente rispetto ad Hamilton, per cui aspetteremo le indagini dei ragazzi della Pirelli per saperne di più".

Detto ciò, è chiaro che anche in questo caso è servito un colpo di scena per portare la Ferrari sul podio e Leclerc prende su quello che si ritrova, consapevole che in tempi di "magra" è bene accontentarsi di ciò che si ha, guardando avanti naturalmente.

"La gara è stata complicata, ma lo sapevamo. Credo che siamo riusciti a fare il massimo possibile, anche con un po' di fortuna, però sono molto contento di come ho gestito le gomme fin dall'inizio del GP e del bilanciamento della macchina sfruttandone il potenziale. Non è ancora quello che vorremmo, ma l'opportunità l'abbiamo colta e sono felice così".