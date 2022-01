F1 | Ellie Norman lascia il ruolo di responsabile marketing

La Norman è stata una delle prime assunzioni portate a termine da Liberty Media dopo che il gruppo ha acquisito la Formula 1 nel 2017. Nel giugno dello stesso anno è stata nominata nel ruolo di top marketing per poi iniziare a lavorare nel mese di agosto riportando all’allora amministratore delegato delle operazioni commerciali Sean Bratches.

Prima di entrare nel mondo della Formula 1 Ellie Norman aveva lavorato come responsabile delle comunicazioni in Honda Motor Europe ed in Virgin Media dove era a capo della pubblicità e responsabile delle sponsorizzazioni.

Il dipartimento commerciale e di marketing della Formula 1 ha subito parecchi cambiamenti da quando è subentrata Liberty Media. Bratches si è dimesso ad inizio 2020, mentre il responsabile del digital e licensing, Frank Arthofer, ha abbandonato a gennaio del 2021.

Ad oggi non è stato annunciato il nome della persona che prenderà il posto di Ellie Norman nel ruolo vacante.

Stefano Domenicali ha voluto ringrazio are la Norman sottolineando il grande lavoro compiuto negli ultimi anni.

“Durante le ultime cinque stagioni, sotto la guida di Ellie, abbiamo dato un nuovo brand alla F1 e modernizzato il suo approccio nel coinvolgimento dei fan che ha portato a una forte crescita della nostra fanbase in tutto il mondo".

“Durante questo periodo la F1 è diventata un marchio globale sui social media, nei contenuti digitali, ha costruito una solida attività di acquisizione diretta al consumatore attraverso gli abbonamenti alla F1 TV, ha creato un database dei fan e un programma di gestione delle relazioni con i clienti per fornire una visione unica del cliente e concentrarsi sul "valore di un fan".

"Voglio ringraziare Ellie per tutto quello che ha fatto e le auguro tutto il meglio mentre inizia il prossimo emozionante capitolo della sua carriera"

La Norman, nel ringraziare Stefano Domenicali e il suo predecessore Chase Carey per il loro sostegno, non ha ancora confermato quali saranno i suoi piani futuri.

"Ho completato quello che mi ero prefissata di fare in F1, ed è tempo di impegnarmi nella mia prossima sfida. È stato un onore e un grande privilegio aver fatto parte del team che ha trasformato questo sport unico e di classe mondiale nella moderna azienda di sport e intrattenimento che è oggi".

"Ho apprezzato la sfida di costruire la squadra e questo business da zero".