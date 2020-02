Cowell: "Deliberati i motori Mercedes per l'Australia"

Nel silenzio tombale di questo inverno, nel quale la Formula 1 sembra veramente entrata in letargo, a rompere il silenzio ci ha pensato Andy Cowell.

Il capo dei motoristi della Stella che dirige a Brixworth la sede Mercedes AMG HPP in un video pubblicato sui social media ha ammesso che il Costruttore ha fatto dei progressi, ma "…come sempre sta lottando per risolvere alcuni piccoli problemi".

Nel tweet che ha accompagnato le immagini si è letto un pensiero che la dice lunga sulla situazione "…se non hai battute d'arresto, vuol dire che non ci stai provando abbastanza".

La sensazione è che Cowell sia abile nel creare un po’ di attesa, dopo che la power unit della scorsa stagione ha entusiasmato meno che in passato, rivelando dei problemi di surriscaldamento che hanno generato delle perdite nel sistema idraulico.

"A Brixworth succedono cose interessanti – ha detto Andy – abbiamo cercato dei miglioramenti nella power unit, sul lato ERS, ma anche sul lato del motore endotermico. Come sempre dobbiamo fare i conti con alcuni piccoli problemi mentre mettiamo tutto insieme”.

Il fire up del motore 2020 la Mercedes l’ha eseguito il 28 gennaio, ma Cowell ammette che…

"C’è molto lavoro da fare per avere le specifiche di motore giuste, avendo l’affidabilità per durare a lungo e assicurare ai team la messa in moto delle monoposto”.

"E poi bisogna preparare i propulsori per scendere in pista. Il lancio della W11 è per il 14 febbraio, con una rosa rossa (nel giorno di San Valentino, ndr) e poi via verso Barcellona con tre macchine che saranno pronte a girare”.

"Quest’anno ci sono solo sei giorni di test invernali, prima di partire alla volta di Melbourne".

In realtà Cowell ha ammesso che la Mercedes sta già assemblando le power unit che i tre team (Mercedes, Racing Point e Williams) useranno all'inizio della stagione, segno che non ci sono troppo preoccupazioni.

