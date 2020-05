Clamoroso: Alonso contende a Vettel la Renault

Nel 2010 Sebastian Vettel e Fernando Alonso si contesero fino all’ultimo giro dell’ultima gara il titolo Mondiale, al termine di una stagione serratissima conclusa con quattro punti di differenza a favore del tedesco della Red Bull.

Copione riproposto due anni dopo, dove i punti a favore di Vettel furono solo tre. A distanza di dieci anni dall’inizio dei loro confronti in pista, Vettel e Alonso sono ancora in competizione, ma questa volta la contesa non è in casco e tuta.

I due campioni del Mondo sono entrambi nella lista della Renault, costretta ad entrare nel mercato piloti per trovare il sostituto di Daniel Ricciardo (passato in McLaren) ma a differenza dei verdetti di dieci ed otto anni fa, questa volta è Alonso ad essere in vantaggio.

Sul taccuino del team principal Cyril Abiteboul ci sono anche altri candidati, ma per la Casa francese poter avere tra le sue fila un nome di peso come quelli di Vettel o Alonso sarebbe un tassello importante per sperare in un rilancio del programma F1.

Nella giornata di ieri sul canale Twitter della Renault è apparsa una foto di Fernando Alonso sul podio del Gran Premio di Francia del 2004: prima una foto in formato notebook, poi una successiva immagine da utilizzare come sfondo per gli smartphone.

Poco dopo ecco la risposta dello spagnolo, con l’icona del ‘diavoletto’ sorridente ed un’immagine di una tribuna zeppa di sostenitori di Fernando in divisa Renault al Gran Premio di Spagna del 2006.

Rimpatrio in vista? Dopo innumerevoli speculazioni su un presunto ritorno di Alonso in Formula 1 che si sono susseguite (soprattutto in Spagna) dopo il suo ritiro a fine 2018, questa volta sembra esserci una base concreta.

Per quanto possa essere affascinante inseguire altri traguardi, Alonso non si è mai immunizzato dal richiamo della Formula 1, ma ha dovuto fare di necessità virtù. Ha accettato sfide, frequentato altri podi, ma il pensiero fisso è sempre stato un ritorno nel Circus.

Fernando sembra davvero interessato all’ultimo giro di giostra, e questa volta anche la Renault ha lanciato segnali di interesse. Saranno però cruciali le garanzie tecniche nel lungo periodo richieste dallo spagnolo, un passaggio fondamentale soprattutto a causa di qualche punto interrogativo emerso negli ultimi tempi sul futuro del programma Renault in Formula 1. Garanzie che ovviamente Abiteboul dovrà fornire (qualcosa le trattative entrassero nel vivo) anche a Vettel.

La variabile Vettel

Terminata l’esperienza a Maranello e con le porte di McLaren e Red Bull ufficialmente chiuse, per Vettel l’opportunità Renault (se si escludono i possibili clamorosi colpi di scena in Mercedes) diventa l’unica concreta alternativa allo stop.

Che farà Seb? Tutto dipenderà dalle motivazioni, dalla voglia di mettersi in gioco e di lottare per obiettivi che Vettel ha conosciuto solo ai tempi della Toro Rosso, dodici anni fa. Su un lato della bilancia immaginiamo che possa esserci la voglia di staccare la spina per un po', di dedicare a sé stesso e alla famiglia del tempo, unico lusso che un pilota di Formula 1 in attività non può permettersi. Sull’altro piatto c’è probabilmente la consapevolezza che a 32 anni si può dire ancora tanto e dirlo anche bene.

Per quanto possa essere difficile oggi immaginare Vettel in tuta giallo-nera, non è una possibilità da escludere se le esigenze delle due parti in causa dovessero coincidere.

Secondo alcuni addetti ai lavori la posizione di Alonso sarebbe prioritaria, ma quella di Vettel non è molto distante. Sarà uno dei prossimi verdetti del mercato, ma potrebbe volerci ancora del tempo. Qualora la trattativa non sfociasse in un accordo, per Vettel si profila un’unica soluzione: un anno di stop, da trascorrere pensando ad un futuro tutto da scrivere.