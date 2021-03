F1: Alfa Romeo svela la line up piloti per i test in Bahrain

Alfa Romeo Racing ha ufficializzato questo pomeriggio la propria line up piloti che impiegherà nei tre giorni di test pre-stagionali 2021 che si terranno da venerdì 12 a domenica 14 marzo sul tracciato di Sakhir, in Bahrain.

Nella prima giornata delle tre in programma, entrambi i piloti titolari scenderanno in pista al volante dell'Alfa Romeo C41. La giornata sarà aperta da Kimi Raikkonen, il quale scenderà in pista con la nuova monoposto al mattino per poi lasciarla nelle mani di Antonio Giovinazzi al pomeriggio.

Sabato 13, invece, sarà una giornata completamente dedicata ad Antonio Giovinazzi. Il pugliese nativo di Martina Franca avrà l'opportunità di girare tutto il giorno con la discendente della C39 concludendo così i suoi test proprio sabato.

Domenica 14, infatti, tornerà Kimi Raikkonen al volante della C41. Il pilota finlandese avrà tutta la giornata a disposizione, l'ultima, prima dell'avvio della stagione 2021 che scatterà proprio con il Gran Premio del Bahrain, a Sakhir.

Dal calendario diffuso dall'Alfa Romeo è possibile notare l'assenza di Robert Kubica dal programma ufficiale dei test. Il polacco, che all'Alfa Romeo porta anche quest'anno il title sponsor (Orlen) non sarà impiegato dopo aver però preso parte al filming day effettuato poco dopo la presentazione della monoposto.

Lo scorso anno, frutto anche di 3 giorni in più a disposizione di piloti e team, l'ex pilota della Williams era riuscito a girare e a dare i propri feedback al team. Quest'anno non sarà così, almeno per questa sessione di prove.

venerdì 12 sabato 13 domenica 14 Mercedes TBD TBD TBD Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Perez/Verstappen Aston Martin TBD TBD TBD Alpine TBD TBD TBD Ferrari TBD TBD TBD McLaren Ricciardo/Norris TBD TBD AlphaTauri TBD TBD TBD Alfa Romeo Raikkonen/Giovinazzi Antonio Giovinazzi Kimi Raikkonen Williams Roy Nissany Nicholas Latifi George Russell Haas F1 Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin