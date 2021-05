La Formula 1 si appresta a vivere la prima settimana senza respiro della stagione 2021. Archiviato il weekend di Portimao, il Circus iridato tornerà subito in pista in questo fine settimana per disputare il Gran Premio di Spagna, previsto anche quest'anno al Montmelo di Barcellona.

Sul tracciato che sorge a una ventina di chilometri dal capoluogo catalano la Formula 1 disputerà il quarto appuntamento della stagione e, per la prima volta dopo diversi anni, i piloti non avranno i particolari riferimenti perché i test pre-stagionali non sono stati svolti su quella pista, bensì a Sakhir, in Bahrain.

Per seguire tutto ciò che accadrà in pista vi proponiamo i palinsesti televisivi di Sky e TV8. Entrambe le emittenti manderanno in diretta qualifiche e gara, ma solo Sky mostrerà anche i primi 2 turni di prove libere del venerdì. Immancabili poi le Dirette LIVE di Motorsport.com, con cui potrete seguire tutto ciò che accade in pista e nel paddock del Circuit de Catalunya-Barcelona anche qualora non foste davanti al televisore.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 7 maggio

Prove Libere 1: ore 11:30-12:30

Prove Libere 2: ore 15.00-16:00

Sabato 8 maggio

Prove Libere 3: ore 12:00-13:00

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 9 maggio

Gara: ore 15.00

Palinsesto di TV8 (Dirette)

Sabato 8 maggio

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 9 maggio

Gara: ore 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 7 maggio

Prove Libere 1: ore 11:00-12:40

Prove Libere 2: ore 14.30-16:10

Sabato 8 maggio

Prove Libere 3: ore 11:30-13:10

Qualifiche: ore 14:30

Domenica 9 maggio

Gara: ore 14.30