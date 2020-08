Binotto: "La parte meno bella del weekend è la prestazione"

La pazza domenica di Silverstone ha regalato un podio insperato alla Ferrari. Charles Leclerc è stato quarto praticamente per tutto il Gran Premio di Gran Bretagna, ma poi alla fine ha artigliato il terzo posto grazi alle forature delle Mercedes ed in particolare quella di Valtteri Bottas.

Un risultato che secondo il team principal Mattia Binotto ripaga il monegasco del grande lavoro fatto nel fine settimana di Silverstone, nel quale ha saputo sfruttare l'assetto scarico pensato dagli uomini del Cavallino, gestendo alla grande anche il degrado delle gomme in gara.

"Charles è stato molto bravo sia ieri in qualifica che oggi in gara nel gestire le gomme. Sapevamo che con questa configurazione alare avremmo avuto un vantaggio in qualifica, ma poi avremmo dovuto gestire l'usura. Ha fatto un ottimo lavoro con i nostri ingegneri, dando indicazioni molto precise e non prendendosi rischi. Diciamo che ha applicato il concetto di andare piano per arrivare in fondo. Questa è stata un po' la sua gara, ma l'ha gestita molto bene ed è stato premiato alla fine" ha detto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

Per un grande Leclerc, c'è un Vettel che invece rappresenta la parte meno bella del weekend Rosso, non essendo mai riuscito a trovare il feeling con la SF1000. Il tedesco alla fine, quindi, non è riuscito ad andare oltre il decimo posto nonostante i tanti colpi di scena.

"La parte meno bella del weekend è ancora la prestazione della vettura, perché il terzo posto è il massimo a cui si possa aspirare. E' chiaro che i piloti possono anche non trovarsi a proprio agio. Questo è stato il caso di Sebastian, che ha perso una sessione e non ha mai trovato quella confidenza per spingere. Ora abbiamo qualche giorno per analizzare tutto con lui e provare qualcosa di diverso, che lo possa mettere in condizione di lottare".

Quando gli è stato domandato se ritiene che la Ferrari proseguirà su questa strada dell'ala scarica, ha proseguito: "Dovremmo guardare anche le condizioni meteo e le temperature, ma questa è un'ala che abbiamo portato facendo le simulazioni a priori. E' stata una scommessa, ma anche frutto di analisi. Per noi era l'ala ideale per questa pista, anche considerate le caratteristiche della nostra vettura. Poi magari con Sebastian potremmo anche fare delle valutazioni diverse, ma è ancora presto per dirlo".

Mercoledì, a cavallo tra le due gare, ci sarà anche un filming day sul tracciato britannico, ma Binotto ha assicurato che non ci saranno in pista novità radicali sulla SF1000.

"Non c'è un lavoro particolare, perché faremo un filming day vero e proprio per esigenze commerciali. Non sono previste novità radicali sulla macchina. Sono chilometri molto limitati e dedicati proprio a fare delle riprese. Piuttosto ci concentriamo in questi tre giorni a guardare i dati e a lavorare a casa al simulatore per farci trovare pronti per le prove libere di venerdì".