Binotto: "Abbiamo valutato le novità, non cercato i tempi"

Il venerdì del GP di Stiria ha visto le Ferrari in difficoltà dal punto di vista cronometrico. Al termine delle Libere 2 del Red Bull Ring, Charles Leclerc non è andato oltre al nono posto, mentre Sebastian Vettel ha chiuso addirittura con il 16esimo tempo.

A spiegare i motivi di questo anonimato prestazionale delle Rosse è stato il team principal della Ferrari Mattia Binotto. Il team di Maranello ha lavorato sodo sulla valutazione delle novità aerodinamiche portate in anticipo rispetto ai tempi pianificati a inizio anno, lasciando perdere il solito lavoro previsto per il venerdì.

"Siamo sullo stesso circuito della settimana scorsa, ma le condizioni sono più calde. La pista era molto più calda, per questo abbiamo dovuto regolare i bilanciamenti delle monoposto", ha dichiarato Binotto.

"Abbiamo portato alcuni pezzi nuovi, legati all'aerodinamica. Questi erano da testare. Così ci siamo concentrati su quelli, su un programma di controllo delle mappe aerodinamiche. Non avevamo un programma normale del venerdì, insomma".

"Abbiamo tenuto molto le gomme medie, invece di passare presto sulle Soft. Cercavamo la consistenza. Alla fine i tempi sul giro per noi non erano così importanti. Era più importante analizzare bene i dati, capire se le componenti funzionano come previsto e se stiamo andando avanti in termini di prestazioni".

"Penso che il set up delle prime libere di questo fine settimana non fosse perfetto, suppongo a causa del caldo. E secondo perché le nuove componenti devono essere comprese e, in qualche modo, adattate al set up. Dobbiamo lavorare per il resto del weekend sul nostro set up per ottimizzare l'equilibrio e le prestazioni della monoposto".

Come già vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, Sebastian Vettel si è trovato bene con i pezzi nuovi arrivati in fretta e furia da Maranello, sebbene il suo tempo sul giro non sia stato affatto competitivo.

"Le condizioni sono differenti. Vettel era molto in difficoltà il weekend scorso, mentre credo che ieri le cose siano andate molto meglio per lui. Penso abbia trovato il giusto feeling con il retrotreno della SF1000 in frenata", ha proseguito Binotto, che poi ha sottolineato come, tra i due piloti Ferrari, sia stato Leclerc a soffrire di più con le parti nuove.

"Credo invece che Leclerc non fosse troppo contento del bilanciamento della sua monoposto e dell'assetto. Mentre stavamo lavorando sul confronto aerodinamico non abbiamo lavorato molto per migliorare il suo bilanciamento e il suo assetto. Quindi sono sensazioni contrastanti, perché secondo lui avremmo dovuto migliorare, ma non siamo riusciti a farlo".

Binotto ha concluso il suo intervento sottolineando come entrambi i piloti della Ferrari abbiano fatto errori sul rispetto dei protocolli anti-COVID imposti per le prime gare della F1. Il team e i due piloti hanno però imparato la lezione e, quanto accaduto tra lo scorso fine settimana e questo, non dovrebbe più ripetersi.

"Le istruzioni per Leclerc e Vettel, ma anche per tutto il team, sono chiare: dobbiamo prestare attenzione perché essere qui è molto importante e lo è per il Circus intero. Penso che essere distratti dai protocolli non sia fantastico, ma dobbiamo essere davvero rigorosi. Quindi abbiamo alzato la nostra soglia d'attenzione".

"Credo che entrambi i nostri piloti abbiano capito di aver fatto qualcosa di sbagliato e sono abbastanza sicuro che in futuro faranno molta più attenzione".