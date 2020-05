Il Kun Aguero correrà con Red Bull al Virtual GP di Spagna!

Continua la parata di stelle targate Red Bull nelle gare eSport di Formula 1. Questa volta il team diretto da Christian Horner ha puntato su un volto celebre del calcio inglese ma, a dire il vero, sarebbe meglio dire internazionale: Sergio "El Kun" Aguero.

Si tratta dell'attaccante più rappresentativo del Manchester City, squadra campione in carica in Premier League, la massima serie professionistica di calcio nel Regno unito.

Aguero correrà con il team Aston Martin Red Bull Racing in questo fine settimana al Catalunya Circuit virtuale, dove andrà in scena il Gran Premio di Spagna virtuale.

L'attaccante argentino affiancherà il confermato Alexander Albon nella nuova line up di Red Bull. Aguero ha già iniziato l'allenamento per farsi trovare pronto all'eento previsto per domenica 10 maggio.

"Sono un grande appassionato di motorsport, dunque avere questa bella opportunità di correre al Virtual GP di Spana è per me una sfida eccitante", ha dichiarato Aguero. "Grazie al mio sponsor Puma ho potuto viaggiare e vedere dal vivo gare di F1 e mettere alla prova me stesso ai track days. Ora avrò la grande opportunità di competere contro piloti di F1 reali. Non vedo l'ora!".

Ricordiamo che Aguero è un odegli attaccanti più prolifici in circolazione con i suoi 378 gol con squadre di club e ben 42 con la nazionale albiceleste. Nel suo palmarés personale troviamo, tra le altre cose, una medaglia d'oro alle Olimpiadi conseguita con la nazionale argentina e la scarpa d'oro della Premier League 2014/2015.