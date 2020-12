ERC 2021: confermati 8 rally, più corti e con meno gomme

Il FIA European Rally Championship nel 2021 avrà un calendario di 8 eventi e si concentrerà sul contenimento dei costi come ha approvato il Consiglio Mondiale FIA riunitosi online il 16 dicembre.

Calendario di 8 gare ottimizzando le spese

Il calendario 2021 del FIA European Rally Championship è stato approvato dal Consiglio Mondiale FIA e sarà di 8 eventi, suddivisi equamente tra terra e asfalto, e cercando di contenere i costi mettendoli anche uno di seguito all'altro per semplificare la logistica. In questi termini, le gare sulle isole passano da 3 a 2.

Come sempre, il promoter Eurosport Events si adopererà per fornire supporto negli spostamenti per l'Azores Rallye e il Rally Islas Canarias. Ecco il calendario completo.

Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portogallo, terra), 12-14 marzo 2021

55th Azores Rallye (terra), 25-27 marzo 2021

Rally Islas Canarias (asfalto), 6-8 maggio 2021 J

77th Rally Poland (terra), 18-20 maggio 2021 J

Rally Liepāja (Lettonia, terra), 1-3 luglio 2021 J

Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio 2021 J

50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto 2021 J

Rally Hungary (asfalto), 22-24 ottobre 2021

J = Gara per ERC1 Junior/ERC3 Junior

I piloti dovranno tenere conto dei 7 migliori risultati su 8 gare e il titolo verrà assegnato a chi ne avrà affrontate almeno 4.

I rally in sequenza

La stagione si apre con il Rally Serras de Fafe e Felgueiras su terra, seguito la settimana dopo dal 55° Azores Rallye. Terminata la prima gara il 14 marzo, tutte le vetture potranno essere sistemate in un'area dedicata assieme a relativi materiali e veicoli di supporto per poi essere caricate sul traghetto per l'isola di São Miguel, arrivando alle Azzorre il 19 marzo.

Su terra si corrono anche il 77° Rally Poland e il Rally Liepāja con lo stesso sistema di trasferta tra Polonia e Lettonia.

L'idea è quella che i team e gli addetti ai lavori evitino di smontare le proprie strutture e riporre i materiali per tornare a casa e rimettersi in viaggio in un secondo momento, quando lo si può fare rapidamente e risparmiando.

Classi: da Rally5 a Rally2

La struttura della serie garantirà una scala piramidale di crescita da Rally5 a Rally2, includendo anche le nuove Rally3 e Rally4.

Tutti i piloti con status prioritario potranno prendere punti per la classifica assoluta indipendentemente dal tipo di macchina che guidano (Rally2, nuove Rally3, Rally4, Rally5, Gruppo N, Rally2 Kit e RGT).

Non cambiano le regole per l'ERC2, nella quale sono ammessi i concorrenti con auto Gruppo N, RGT e Rally2 Kit. Dal 2022, però, il piano è riservare la categoria alle sole Rally3.

L'ERC3 per le 2 ruote motrici continuerà ad essere aperta a Rally4 e Rally5 in modo da incentivare la partecipazione dei piloti che vogliono intraprendere un percorso di crescita.

Riduzione costi: gare più brevi e meno gomme

Per ridurre i costi il FIA ERC, tramite l'approvazione della FIA Rally Commission, ha scelto di ridurre la lunghezza degli eventi portandola nella fascia che va dai 180km a 210km. Ai piloti armati di vetture Rally2 sarà permesso di utilizzare 16 gomme nelle gare su asfalto e terra, mentre per chi ha le Rally3 gli pneumatici saranno 16 per asfalto e 12 per terra. 12 invece sono le coperture destinate a chi guida Rally4 e Rally5 su entrambi i fondi.