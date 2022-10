DTM | Vertebra fratturata per Schumacher nel botto di Hockenheim

Il tedesco era stato fra i numerosi piloti coinvolti nella carambola dopo la ripartenza dalla Safety Car, con i commissari costretti a dare immediatamente bandiera rossa.

Con le vetture raggruppate in formazione due a due come da procedura di ripartenza, Schumacher e Thomas Preining stavano lottando per il settimo posto quando sono entrati in contatto alla curva 8, impattando contro le barriere ad alta velocità sulla sinistra.

Il pilota della Winward Racing è stato successivamente trasportato all'ospedale di Ludwigshafen, a circa 30 km a nord del circuito, dove i primi controlli hanno rivelato che aveva riportato un ginocchio sbucciato e contusioni alla colonna vertebrale lombare.

Successivamente, suo papà Ralf Schumacher ha rivelato che il figlio ha riportato una frattura alla vertebra lombare e che per il momento dovrà indossare un busto, ma fortunatamente senza bisogno di ricorrere ad un'operazione alla colonna vertebrale, con la ripresa prevista in poche settimane.

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD Photo by: Alexander Trienitz

"Quando David è tornato a casa, lamentava ancora dolori alla schiena", ha dichiarato Ralf Schumacher all'agenzia di stampa tedesca dpa.

"Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo per fare una risonanza magnetica. È risultato che una vertebra lombare era fratturata".

"Secondo i medici che hanno in cura David, questo significa una pausa di circa sei settimane".

David Schumacher ha finito per saltare Gara 2 di domenica a causa dei danni subiti dalla sua Mercedes-AMG GT3 nell'incidente, ponendo fine prematuramente alla sua prima stagione nel DTM.