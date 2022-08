DTM | Stolz centra il primo successo in Gara 2 al Nurbrugring

Il pilota della Mercedes Luca Stolz ha conquistato una vittoria netta nella seconda gara del DTM al Nurburgring dopo essere balzato in testa alla ripartenza ed aver controllato il resto della gara.

Il portacolori del team Haupt Racing è partito settimo e ha corso in quinta posizioni nelle fasi iniziali prima che venisse chiamata in causa la safety car quando David Schumacher ha spedito nella ghiaia il tre volte campione Rene Rast all'ultima curva.

Questo ha coinciso con l'apertura della finestra dei pit al settimo giro e, grazie a una rapida sosta da parte del suo team quando il gruppo si è riversato ai box, Stolz è rientrato con un vantaggio netto sul poleman Sheldon van der Linde.

Stolz alla ripartenza non ha commesso errori e ha affrontato in modo pulito all'esterno della curva 1 l'unico pilota che non si è fermato ai box sotto la safety car - il diciassettenne debuttante Theo Oeverhaus - prima di passare in testa sopravanzando la Porsche SSR di Dennis Olsen.

Lucas Auer (Winward Mercedes) ha completato il podio in terza posizione, mentre Kelvin van der Linde è arrivato quarto dopo un contatto con il principale rivale per il titolo del fratello, Mirko Bortolotti.

Alla partenza della gara, la BMW di Sheldon van der Linde ha preso il comando precedendo il compagno di squadra Philipp Eng con Olsen terzo davanti a Kelvin van der Linde, Thomas Preining (Bernhard Porsche) e Stolz.

Questi ultimi due hanno superato Kelvin van der Linde in rapida successione al secondo giro nella sezione dell'arena e si sono uniti alla coda di vetture dietro al leader Sheldon van der Linde penalizzato da 25 kg di zavorra e da una pressione di sovralimentazione di poco inferiore rispetto alle qualifiche dopo una modifica tardiva del Balance of Performance.

Eng è apparso il più veloce delle due BMW, ma la gara dell'austriaco è stata rovinata dall'arrivo della safety car, con le regole del DTM che vietano il double-stacking ai box. Eng ha dovuto continuare a velocità ridotta per un altro giro ed è rientrato in fondo allo schieramento, prima di essere eliminato alla ripartenza, quando Felipe Fraga ha colpito Clemens Schmid.

Kelvin van der Linde, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 Photo by: DTM

Dietro a Oeverhaus e Stolz, Sheldon van der Linde è ripartito terzo, ma è stato sommerso dal gruppo nel passaggio alla curva 1, quando Auer, Kelvin van der Linde, Preining, Maro Wittmann (Walkenhorst BMW), Max Gotz (Winward Mercedes), Bortolotti e Nico Muller (Rosberg Audi) sono passati in testa, mentre Mikael Grenier (Gruppe M Mercedes) ha fatto retrocedere di una posizione il sudafricano.

Wittmann è stato poi spinto fuori pista da Preining, perdendo una serie di posizioni e uscendo dalla top 10 in quella fase, mentre la perdita di slancio di Preining ha permesso a Bortolotti e Gotz di passare. Poco dopo anche Muller ha passato Preining all'ultima curva.

Mentre i primi tre si sono ritirati, Kelvin van der Linde ha difeso saldamente il suo quarto posto da Bortolotti, a cui era stata inflitta una penalità di cinque posizioni in griglia per un contatto con Fraga in Gara 1.

Il pilota della Lamborghini di Grasser ha messo sotto pressione il suo rivale dell'Audi Abt per diversi giri prima di fare la sua mossa alla curva 4. I due sono entrati in contatto e Bortolotti ha forato la posteriore destra vedendosi costretto al ritiro. Per l’italiano è stata la seconda gara consecutiva senza punti.

Il campione in carica Gotz è stato quindi promosso al quinto posto davanti a Muller, Preining e Grenier, mentre Sheldon van der Linde e il convalescente Wittmann hanno completato la top 10 dopo che Fraga, che aveva concluso decimo su strada, è stato penalizzato di cinque secondi per il precedente scontro con Schmid.