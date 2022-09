DTM | Nurburgring infernale per Bortolotti: "Scenario peggiore"

Non poteva esserci fine settimana peggiore per Mirko Bortolotti, che al Nürburgring ha vissuto un vero e proprio incubo senza prendere alcun punto e perdendo il primato in classifica piloti del DTM.

L'alfiere della Lamborghini si è trovato per due volte coinvolto in incidenti che lo hanno lasciato a bocca asciutta sul tracciato tedesco, consentendo a Sheldon Van Der Linde - vincitore di Gara 1 - di scavalcarlo per 21 punti.

La rincorsa al titolo non è affatto chiusa, ma il doppio zero ha pesato enormemente perché nella prima delle due corse la colpa è stata proprio del portacolori del Grasser Racing Team, che nel tentativo di conquistare la sua prima vittoria stagionale è finito addosso a Felipe Fraga mandando entrambi K.O. quando mancavano appena 3 tornate alla conclusione.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracan EVO GT3 Photo by: DTM

"E' stato il peggiore degli scenari che poteva capitarmi e purtroppo non possiamo cambiare le cose in quella che è stata una brutta giornata", ha a Motorsport.com Bortolotti, che per l'episodio ha ricevuto anche 5 posizioni di penalità sulla griglia di Gara 2.

"Avevo un'ottima uscita dalla chicane e sapevo di essere migliore in frenata all'ultima curva. Ho pensato per molti giri che quello fosse il punto per passarlo, ma purtroppo sono intervenuti due fattori".

"Primo era che all'interno la traiettoria era troppo umida, quindi non avevo l'aderenza che mi aspettavo. E poi Felipe è rimasto sulla sua linea. Questi due fattori hanno portato al contatto".

"Mi dispiace anche per la squadra e per Felipe, naturalmente, perché stava facendo una gran gara. Entrambi meritavamo molto di più che tornare a casa con zero punti".

Ron Reichert, AF Corse Photo by: Alexander Trienitz

Nonostante le scuse, in casa AF Corse non hanno preso affatto bene l'incidente e il capo, Ron Reichert, ha tuonato contro il rivale di Fraga.

"Francamente non ho parole. Abbiamo fatto nove gare, Felipe ne ha finite due su nove. La seconda gara del Lausitzring non l'ha fatta dopo l'incendio delle Qualifiche, e va bene. Ma nelle altre è sempre stato spedito nelle retrovie", dice Reichert.

"Non capisco come un pilota possa fare una cosa del genere. Non c'era spazio e non c'era nessun motivo per fare quella mossa. Inoltre, quando sei il leader del campionato, non riesco a capire perché tu possa fare una cosa del genere".

In Gara 2 le cose sembravano essere sulla via del miglioramento, ma anche qui a pochissimi giri dalla bandiera a scacchi, Bortolotti si è ritrovato fermo in pista. Stavolta è stato un altro a mandarlo fuori, quando nel tentativo di superare Kelvin Van Der Linde l'Audi del sudafricano ha toccato la posteriore sinistra della Huracan #63 forando la gomma.

Gottfried Grasser, capo della squadra che ha in mano le vetture del Toro, non può che rammaricarsi di un weekend da dimenticare.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracan EVO GT3, Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: DTM

"È stato prioprio così, di quello che avremmo potuto fare, semplicemente non abbiamo messo in pratica nulla e non abbiamo portato a casa niente", spiega Grasser a Motorsport.com.

"Quando è così, c'è solo una cosa da fare. Si dimenticano weekend come questo e ci si concentra sui prossimi 164 punti da conquistare. Questo sarà l'obiettivo adesso".

"Certo, sarebbe stato certamente più saggio finire con un secondo e quinto posto all'attivo, ma secondo me Kelvin in questo episodio non ha lasciato spazio. Erano fianco a fianco e quando è così bisogna allargare, cosa che lui non ha fatto".

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracan EVO GT3 Photo by: DTM

Dal canto suo, Van Der Linde a Motorsport.com ha spiegato una differente visione dei fatti.

"Ero molto lento nella curva 3 e sapevo che a un certo punto Mirko avrebbe cercato di andare a destra. L'ho visto una o due volte nello specchietto, mentre ci provava, ma sono sempre stato attento", commenta il pilota del Team ABT.

"Nell'ultimo tentativo mi sono accorto ancora una volta che ci stava provando, era più vicino che mai e credo di averlo sentito anche mettere la prima marcia per avere un po' più di coppia in uscita di curva".

"Ho aperto subito l'uscita e poi, non aspettandomi che andasse ancora più a destra, ho affrontato la curva. Credo che abbia superato il cordolo provando a passarmi così".

"Ho pensato di incrociare le traiettorie, ma purtroppo nel contatto ha forato e credo che sia stata una sfortuna per lui. In uno scenario di gara normale probabilmente l'avrei ripassato alla curva successiva e forse avrei avuto di nuovo l'interno".

"È difficile da giudicare. Non mi aspettavo che andasse così a destra perché io ero già molto a destra. Se fosse stato furbo, sarebbe rimasto a sinistra preparando l'uscita andando destra; mi avrebbe superato facilmente".

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger