DTM | Attempto Racing schiera una Audi per Marius Zug La compagine di Aka si è assicurata il giovanissimo pilota che negli ultimi anni ha corso con la BMW della Ceccato nel GT Italiano, affidandogli una Audi per il 2022 e la possibilità di crescere in una delle serie più competitive del panorama ruote coperte.

Di: Francesco Corghi La Attempto Racing si è iscritta al DTM per affrontare la stagione 2022 con una Audi. La squadra tedesca ha ingaggiato il giovanissimo Marius Zug, che in questi ultimi anni si era distinto nel GT Italiano con la BMW della Ceccato Racing. Il 19enne, cresciuto nelle fila del marchio bavarese, salirà a bordo della R8 LMS GT3 per un nuovo capitolo della sua ancora breve carriera, che con questa scelta può sicuramente dargli nuovi sbocchi ed opportunità. "Correre nella più alta categoria delle corse turismo e con le ruote coperte è sempre stato un mio obiettivo, dunque sono contentissimo di aver firmato con la Attempto Racing nel giorno del mio compleanno", dice Zug. #66 Attempto Racing Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi , Steijn Schothorst, Christopher Mies Photo by: SRO Il team principal Arkin Aka ha aggiunto: "Con Marius abbiamo un nuovo gioiellino in squadra, l'avevo già seguito negli anni scorsi e ho avuto il piacere di vederlo diventare sempre più forte, a partire dalle GT4. Sono stato felicissimo che per quest'anno fosse libero, in modo da potergli fare una offerta". "Ha già sorpreso anche con le GT3, quindi sono fiducioso che possa fare bene. Per noi è anche un sogno che si avvera correre nel DTM, ora cerchiamo di ottenere belle cose anche qui. E con Marius penso si possano centrare bei risultati partendo da centro gruppo, per poi arrivare davanti con un po' di fortuna".