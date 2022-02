Mercedes-AMG con 17 piloti GT per la stagione 2022

Finalmente anche la Mercedes-AMG Motorsport ha annunciato quali saranno i suoi piloti ufficiali per la stagione 2022 delle corse GT.

In totale ben 17 concorrenti rappresenteranno la Stella di Stoccarda a bordo delle AMG GT3 gestite dai team clienti nelle serie di tutto il mondo dedicate alla categoria come ad esempio GT World Challenge, DTM ed ADAC GT Masters.

Confermato nella rosa in primis Maximilian Götz, Campione 2021 del DTM, oltre a Maximilian Buhk, Maro Engel, Thomas Jäger, Luca Stolz, Jules Gounon, Daniel Juncadella e Raffaele Marciello.

A loro si aggiungono Philip Ellis, promosso da pilota Junior, e Lucas Auer, mentre Mikaël Grenier godrà del supporto ufficiale assieme a Patrick Assenheimer, Fabian Schiller ed Arjun Maini.

#89 Mercedes-AMG Team AKKA ASP Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon Photo by: Mercedes AMG

Mantengono il loro posto pure Adam Christodoulou e Manuel Metzger per gli impegni sul Nordschleife nella Nürburgring Endurance Series e alla 24h, oltre a Daniel Morad, coinvolto nel programma di sim racing.

A questo aggiungiamo che la Mercedes ha rinnovato anche l'accordo con lo sponsor BWT, che apparirà col suo caratteristico colore rosa sulle vetture e l'abbigliamento di Götz, Gounon, Marciello E Stolz.

"Nel 2022 vogliamo raggiungere successi in tutte le maggiori gare della categoria, cosa che si rispecchia a pieno nella nostra formazione - ha dichiarato Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport - Personalmente sono molto contento non solo dei piloti che da anni sono fedeli al nostro marchio, ma anche per le novità della famiglia AMG".

"Lucas Auer e Mik Grenier negli anni scorsi hanno dimostrato di essere migliorati costantemente, dunque integrarli nella formazione era una scelta logica".

"A questo aggiungiamo l'estensione dell'accordo con BWT, del quale sono molto felice. Abbiamo una squadra con un grande spirito e questo mi rende molto fiducioso in vista della nuova stagione".