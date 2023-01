DTM | ADAC apre le iscrizioni: corsa contro il tempo per i team!

L'attesa è finita per i team: l'ADAC ha finalmente comunicato alle scuderie importanti informazioni su iscrizione e regolamenti per la prossima stagione del DTM, che consentono una concreta pianificazione finanziaria. Tuttavia, le squadre non hanno molto tempo per prepararsi.

Le iscrizioni iniziano il 25 gennaio, cioè mercoledì della prossima settimana, alle ore 10;00. La finestra di registrazione si chiuderà nuovamente solo dodici giorni dopo, lunedì 6 febbraio, a mezzanotte. Dettaglio non trascurabile a margine: le iscrizioni saranno accettate solo con pilota e auto definiti.

Ciò significa che le squadre devono avere i loro conduttori già decisi per allora, il che potrebbe diventare un problema, dato che alcuni team sono ancora in fase di pianificazione.

Atmosfera nel paddock Photo by: Andreas Beil

Il costo dell'iscrizione alla stagione 2023 del DTM

La quota di iscrizione per la stagione 2023 del DTM è di 95.000€ per macchina (più il 19% di IVA). Per fare un paragone: l'anno scorso le squadre hanno dovuto pagare 44.000€ per l'ADAC GT Masters, che scendevano a 34.000€ se lo si faceva in una finestra con largo anticipo. Nel DTM era di 99.000€, 69.000€ euro per chi prenotava prima.

L'ADAC aveva annunciato nella conferenza stampa dell'8 dicembre 2022 di voler ridurre i costi per le squadre. Se si considera che, a differenza delle condizioni di ITR dell'anno precedente, ADAC include anche i due giorni di test ufficiali prima dell'inizio della stagione, si nota una riduzione dei prezzi, almeno nel segmento normale.

Secondo le informazioni raccolte da "Motorsport.com", ITR aveva chiesto un supplemento di 15.000€ per i quattro giorni di test. Per questo motivo, ADAC non ha previsto un bonus per chi fa una iscrizione anticipata.

Ciò è molto importante per la stima dei costi dei team: l'ADAC ha annunciato che saranno disponibili cinque set di pneumatici per ogni vettura per ogni weekend. Un set di Pirelli costa 2.136€, quindi quelli per una stagione - compresi gli ufficiali per i test e per la pioggia - costano circa 100.000€ a vettura.

Il prezzo al litro del carburante, fatto per il 50% da componenti rinnovabili, non è ancora stato comunicato dall'ADAC.

DTM Team Hospitality Photo by: Alexander Trienitz

Che cos'è la German Touring Car Motorracing GmbH?

L'assegnazione delle posizioni in griglia avverrà nella 7a settimana di calendario del 2023, ovvero dal 13 al 19 febbraio, a partire da una settimana dopo la data di chiusura delle iscrizioni. Questo significa che la griglia del DTM per il 2023, compresi i piloti, dovrebbe essere già pubblicata a metà febbraio.

La neonata GTM GmbH deciderà quali domande di registrazione saranno effettivamente accettate. Dietro a questa sigla si nasconde la German Touring Car Motorracing Event GmbH - una società controllata al 100% dall'ADAC. L'amministratore delegato dell'azienda è il capo dell'ADAC Motorsport, Thomas Voss.

GTM GmbH si occuperà dell'appalto e dell'organizzazione di tutte le gare del circuito ADAC sulla piattaforma DTM, assumendo così il precedente ruolo di ITR. Poiché è anche il collaboratore contrattuale legale per le parti coinvolte, le squadre concluderanno anche l'accordo commerciale, che regola i dettagli legali della partecipazione, con GTM GmbH.

David Schumacher, Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG Photo by: Alexander Trienitz

Selezione delle squadre: quali criteri utilizza l'ADAC per procedere?

Quali criteri utilizzerà l'ADAC per selezionare le squadre? E' stato fissato un limite massimo di 26-28 vetture? L'obiettivo è quello di garantire una bella griglia, equilibrata e diversificata, con piloti e team professionisti, idealmente provenienti dal precedente ambiente del DTM e dell'ADAC GT Masters.

Inoltre, è importante che le squadre iscrivano più di una vettura, in modo da garantire un uso efficiente dei box e un maggiore spazio nella pit-lane. Inoltre, vogliono attrarre quelle che contribuiscano alla diversità del marchio e possibilmente gestire diverse serie sulla piattaforma del DTM.

Allo stato attuale delle cose, sembra che anche l'ADAC possa essere costretta a rifiutare richieste di iscrizione, in quanto l'interesse per il DTM continua ad essere elevato.