Chierici: “La vittoria Alfa al Ring uno smacco per Mercedes”

Dopo aver parlato dell'avventura Alfa Romeo in Formula 1, Claudio Chierici ci porta a rivivere l'epoca dei successi del Biscione nel DTM nei primi anni '90.

Con una coppia piloti formata dagli ex F1 Alessandro Nannini e Nicola Larini, successi e sorprese non son o mancati: come quello del Nurburgring, terreno di caccia Mercedes...

