Video | Audi RS Q E-tron: missione compiuta alla Dakar

Quando Audi ha annunciato la propria partecipazione alla Dakar con un prototipo elettrico, ha scatenato un vero e proprio cataclisma. Il marchio dei quattro anelli non fa dell'essere coprotagonista il proprio stile di vita, e quando decide di competere in una categoria lo fa apertamente puntando alla vittoria. Innovando pesantemente, nel frattempo.

La RS Q E-tron è proprio questo: un concentrato tecnologico come pochi altri se ne sono visti al via del raid ideato da Thierry Sabine. Tutto, fuorché una trovata del marketing, l'Audi ha saputo scrivere la storia della Dakar mettendo a referto le prime vittorie - con tanto di tripletta - per un veicolo spinto dall'energia elettrica.

Per la vittoria assoluta se ne riparlerà nel 2023. Gli avversari sono arrivati: con una Dakar già alle spalle ed un anno di test, Audi non starà a guardare la prossima edizione...