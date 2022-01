Dakar | Sanders si ritira dopo un incidente in trasferimento!

Daniel Sanders non continuerà la Dakar 2022, dopo una caduta lungo il collegamento di 209 km che conduceva da Riyadh all'inizio della speciale della settima tappa, che condurrà a Ad Dawadimi. Il pilota della GasGas era terzo assoluto nella categoria moto, staccato di 5'35" dal leader, il compagno di squadra Sam Sunderland.

Il giovane pilota australiano avrebbe dovuto iniziare la speciale alle 7:40 locali di domenica mattina, ma non è stato nemmeno in grado di arrivare al checkpoint della partenza. L'australiano non ha visto un gradino sulla strada ed è caduto rovinosamente, procurandosi un infortunio.

Dopo essere stato curato sul posto, è stato condotto in ospedale, dove si stanno effettuando degli accertamenti per capire l'entità dell'infortunio. L'australiano comunque ha manifestato un forte dolore al braccio sinistro.

Sanders era uno dei principali favoriti alla vittoria finale nella classe moto, visto che aveva già vinto tre tappe nella prima settimana di gara (contando anche il Prologo), dopo il grande debutto di cui si era reso protagonista nel 2021, chiudendo quarto.

Il gruppo KTM rimane quindi senza un'altra importante risorsa nella caccia alla vittoria finale della Dakar, un paio di giorni dopo il ritiro di Skyler Howes dell'Husqvarna, anche lui vittima di una caduta nella quinta tappa.

#4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders Photo by: Red Bull Content Pool