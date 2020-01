Dakar, Sainz: "Sento tensione, ma avere i capelli grigi aiuta..."

Carlos Sainz e Lucas Cruz sono a un passo, anzi, a una tappa dal conquistare la terza Dakar della loro carriera, per di più con 3 marchi differenti.

L'approccio tenuto dall'equipaggio spagnolo per tutta la gara è stato mantenuto per questa seconda parte della tappa marathon disputata oggi. La calma e la pazienza restano virtù fondamentali in una carriera come quella di Sainz, che alla Dakar gareggia per la 13esima volta.

"Sono stato molto cauto, l'ho sempre fatto in questi giorni. Ieri abbiamo visto cosa può succedere alla Dakar, e anche oggi. Non sappiamo come sarà la tappa di domani, se è difficile da navigare o meno. La cosa positiva è che non apriremo la strada, ma alla fine mancano ancora tanti chilometri".

Oggi Sainz è riuscito a limitare i danni, perdendo 8 minuti sia nei confronti di Al-Attiyah che del compagno di squadra Peterhansel. Ma nella tappa di domani, l'ultima della gara, potrà gestire un margine di oltre 10 minuti su entrambi.

"Il fatto di avere moto e quad davanti aiuta sempre, ma non è la stessa cosa. D'altra parte è stato un po' pericoloso. Come ho detto, in alcuni punti, con alcuni solchi che sembravano buoni, in realtà erano pericolosi. Nella prima parte abbiamo trovato tante dune, 150 di dune e sabbia, ma c'erano solchi complicati.

"Ora dovremo andare avanti e provare ad affrontare l'ultimo giorno. Può succedere di tutto. Una foratura, un errore di navigazione. Tutti questi fattori possono portare ad accumulare ritardo".

Nonstante sia un veterano e abbia davvero corso su qualunque fondo, Sainz confida di avvertire comunque tensione in fasi come queste: "Penso che sia sia sempre tensione quando vediamo avvicinarsi la fine della competizione. Ma siamo già stati in questa situazione altre volte e avere i capelli grigi può aiutare...".

Sebbene abbia un vantaggio notevole sui due diretti rivali per la vittoria, Sainz ha dichiarato di non potersi fidare. Adotterà un approccio molto guardingo: "Al-Attiyah e Peterhansel sono due avversari tremendi. Non si arrenderanno e domani andranno all'attacco. Anche perché poi tra loro si stanno anche giocando il secondo posto".

Scorrimento Lista #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 1 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 2 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 3 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 4 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 5 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 6 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 7 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 8 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 9 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 10 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 11 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 12 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 13 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 14 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 15 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 16 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 17 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 18 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 19 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 20 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 21 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 22 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 23 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 24 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 25 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 26 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 27 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 28 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 29 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 30 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 31 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 32 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 33 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 34 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 35 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 36 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 37 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 38 / 43 Foto di: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 39 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 40 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 41 / 43 Foto di: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, #324 X-Raid Mini: Yasir Seaidan, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 42 / 43 Foto di: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 43 / 43 Foto di: A.S.O.

Related video