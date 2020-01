Barreda crede ancora nel podio: "Devo provarci fino all'ultimo km"

Manca solo un giorno alla conclusione della 42esima edizione della Dakar e Joan Barreda si è improvvisamente trovato catapultato fuori dalla zona podio.

Lo spagnolo della Honda oggi ha dovuto aprire la pista (era una delle tappe con il roadbook consegnato solo 25 minuti prima del via) ed ha perso quasi 15 minuti rispetto al vincitore della tappa, Pablo Quintanilla della Husqvarna, che è anche secondo nella generale alle spalle di Ricky Brabec.

Barreda così è scivolato al quinto posto, ma staccato di soli 7'05" dal gradino più basso del podio, che al momento è occupato dalla KTM di Toby Price. Nel mezzo però c'è anche Matthias Walkner, che lo ha superato di 16".

"Ci aspettavamo meno sabbia, ma oggi hanno messo un po' tutto insieme. All'inizio c'erano delle dune morbide, grandi, lente e sapevo che ci sarebbero stati dei grandi distacchi. Ho spinto parecchio nei primi chilometri tra le dune e, saltando su una di queste, ho avuto un impatto abbastanza forte, che purtroppo mi ha provocato del dolore al polso per il resto della tappa" ha spiegato Barreda una volta arrivato al bivacco.

"Ma sono contento, perché poi ho dovuto stare attento alla benzina e quindi ho rallentato prima del rifornimento, perdendo un po' di tempo. Poi negli ultimi chilometri ho avuto davanti a me Kevin (Benavides) e mi ha aiutato ad evitare di perdere troppi minuti".

Quando gli è stato domandato da Motorsport.com se parte di questa perdita di tempo è stata dovuta al fatto che apriva la pista, "Bang Bang" ha aggiunto: "Sì, è tipico di queste prove. Di solito accade anche quando corriamo ad Abu Dhabi. Ma ieri hanno annullato la seconda parte della tappa, che sarebbe stata tra le dune, nella quale avrei potuto guadagnare di più. Oggi poi avevo un po' male alla fine".

Domani avrà 374 km cronometrati per provare a fare la differenza, in una giornata in cui la navigazione ed i possibili incroci delle piste potrebbero rendere le cose difficili per i piloti.

"Faremo quello che possiamo. Ieri ho anche recuperato del tempo, ma oggi sono stato uno di quelli che si sono persi perché erano davanti. Questa gara però è così e dobbiamo accettarlo. Sono molto felice del risultato, in particolare delle prestazioni di quest'ultima settimana" ha aggiunto.

"Domani continueremo sulla stessa linea dell'ultima settimana e vedremo se potrò recuperare qualcosa. Ci sono ancora dei chilometri davanti e sicuramente saranno difficili. Dobbiamo vedere come andrà la prova, ma potrebbero esserci delle situazioni di navigazione complicate. Partendo dietro, potremo provare qualcosa di diverso. Ma comunque dobbiamo provarci fino all'ultimo chilometro".

Scorrimento Lista #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 1 / 17 Foto di: Honda Racing #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 2 / 17 Foto di: Honda Racing #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 3 / 17 Foto di: Monster Energy Honda Team #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 4 / 17 Foto di: Monster Energy Honda Team #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 5 / 17 Foto di: Honda Racing #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 6 / 17 Foto di: Honda Racing #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 7 / 17 Foto di: Honda Racing #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 8 / 17 Foto di: Motul #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 9 / 17 Foto di: Motul #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 10 / 17 Foto di: A.S.O. #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 11 / 17 Foto di: Motul #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 12 / 17 Foto di: Motul #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 13 / 17 Foto di: Motul #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 14 / 17 Foto di: Motul #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 15 / 17 Foto di: Motul #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort 16 / 17 Foto di: A.S.O. #12 Monster Energy Honda Team: Joan Barreda Bort, #9 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec, #41 Husqvarna: Jacopo Cerutti, #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 17 / 17 Foto di: A.S.O.

Related video