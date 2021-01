Dakar, Auto: Peterhansel trionfa per la 14esima volta!

Vincere ancora, 30 anni dopo la prima volta. Non capita spesso e non è capitato quai mai nel corso della storia del motorsport, ma oggi a fare l'impresa è stato un pilota leggendario. Stéphane Peterhansel ha vinto la Dakar 2021 nella categoria Auto, dopo un duello durato tutta la seconda settimana di gara con Nasser Al-Attiyah.

Il pilota della MINI, a fronte di un solo successo di tappa in questa 43esima edizione, è stato autore di una gara a dir poco regolare, ma di alto spessore anche per quanto riguarda le prestazioni. Ha saputo sfruttare bene le qualità del buggy MINI John Cooper Works messo a disposizione dal team X-Raid.

E' stato capace di attaccare al momento opportuno e non prendere mai rischi al di là del lecito. Questa è stata la chiave del suo 14esimo successo al rally raid più famoso al mondo. 30 anni in cui ha colto 14 vittorie, quasi una ogni 2 anni. Davvero una media spaventosa per il pilota che era già nella leggenda e, oggi, ha reso ancora più saldo il suo trono, da cui guarda tutti dalla stratosfera.

Nella tappa di oggi Peterhansel non ha dovuto fare altro che controllare il suo unico rivale per il successo finale, Nasser Al-Attiyah, il quale ha provato in tutti i modi a vincere questa gara. Eppure ha pagato caro un errore di navigazione nella prima settimana, che di fatto è stato il momento chiave di questa Dakar. Da quel momento in poi il qatariota del team Toyota Gazoo Racing ha inanellato ben 6 vittorie di tappa, tutte inutili per riprendersi la vetta.

Il gradino più basso del podio è stato portato a casa, come da previsione, da Carlos Sainz. Anche il madrileno del team MINI X-Raid ha perso l'opportunità di vincere la Dakar 2021 nella prima settimana, quando ha perso più di un'ora e 20 a causa di errori di navigazione che gli sono costati carissimo. Nella seconda settimana il compagno di squadra di Peterhansel ha trovato il ritmo giusto, ma era ormai troppo lontano dai due contendenti per la vittoria finale. Piccola consolazione, Sainz è stato il pilota più vittorioso dopo Al-Attiyah grazie a 3 vittorie di tappa, l'ultima conquistata oggi proprio davanti al rivale della Toyota.

Dopo diverse edizioni in cui aveva solo mostrato il suo talento e molto meno la sua regolarità, Jakub Przygonski non è solo arrivato al traguardo della Dakar, ma è anche riuscito a cogliere una quarta posizione di tutto rispetto. E' lui il primo pilota privato nella generale, avendo corso con una Toyota Hilux del team Orlen Overdrive. Bene anche Nani Roma, che ha portato in Top 5 la Hunter creata dalla Prodrive e portata in gara dal team Bahrain Raid Xtreme. Lo spagnolo, con una gara regolare e senza picchi di prestazione, ha visto il traguardo e ha fatto i chilometri necessari per sviluppare la vettura, mentre il compagno di squadra Sébastien Loeb è stato bersagliato dalla sfortuna, ma ha anche commesso errori di superficialità non da lui, non da un 9 volte campione del mondo WRC.

Sebbene Peugeot non sia più nei rally raid in via ufficiale da qualche anno, al sesto posto troviamo la Peugeot 3008 DKR del team Abu Dhabi affidata a Khalid Al Qassimi, una delle sorprese di questa seconda settimana di gara. Al Qassimi ha chiuso davanti alla MINI di team X-Raid del russo Vladimir Vasilyev e alla Toyota Hilux ufficiale di Giniel De Villiers, ottavo alla fine dopo una buona rimonta. Nona piazza finale per Martin Prokop e la prima Ford Raptor RS. Colpo di reni finale per Cyril Despres. Il pilota francese del team Abu Dhabi ha superato proprio nell'ultima tappa Christian Lavieille e si è aggiudicato la decima posizione nella generale.