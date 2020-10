Titoli e vittorie per le Ferrari 488 GT3 e GTE nel fine settimana

La Casa di Maranello porta a 75 gli allori internazionali con la 488 GT3 che, quest’anno, ha continuato a vincere anche nella configurazione Evo 2020.

GT World Challenge Europe

L’ultimo atto della Sprint Cup del campionato di SRO è andato in scena a Barcellona con tre gare che hanno assegnato tutti i titoli in palio. Dopo la vittoria di Andrea Bertolini e Louis Machiels con la Ferrari di AF Corse in Gara 1, al termine di sessanta minuti di Gara 2 ricchi di colpi di scena ed emozioni, Eddie Cheever e Chris Froggatt, al volante della 488 GT3 Evo 2020 di Sky Tempesta Racing, si sono aggiudicati il successo e il titolo nella classe Pro-Am.

Il duo è stato protagonista di una corsa straordinaria che sembrava compromessa al termine del primo giro in seguito ad un contatto che li aveva spediti in coda al gruppo.

Grazie a una rimonta formidabile, favorita anche da una Safety Car nell’ultimo terzo di gara, l’equipaggio italo-britannico ha tagliato il traguardo in prima posizione, laureandosi campione della Sprint Cup del GT World Challenge Europe, mentre Sky Tempesta Racing si è aggiudicato il successo tra le squadre.

In Gara 3, l’affermazione di Andrea Bertolini e Louis Machiels ha permesso alle Ferrari di ottenere la vittoria in tutte le gare disputate nella Sprint Cup in questo 2020.

Le Mans Cup

Il doppio podio conquistato dalle 488 GT3 Evo 2020 di Iron Lynx nel quinto e penultimo round della Le Mans Cup che si è disputato sul circuito di Monza, consegnano al team il titolo nella stagione di esordio.

Una gara complicata, soprattutto nelle fasi iniziali, con tre interventi della Safety Car nella prima mezz’ora, che si è conclusa con le Ferrari di Iron Lynx di Niccolò Schirò e del neo campione del Ferrari Challenge Europe Emanuele Maria Tabacchi in seconda posizione e quella di Giacomo Piccini e Rino Mastronardi in terza.

Il risultato consegna virtualmente il titolo piloti a Mastronardi che a quota 106 punti ha nel suo compagno di equipaggio, Giacomo Piccini, il suo più ravvicinato inseguitore, e matematicamente quello squadre a Iron Lynx con una gara di anticipo.

ELMS

La 488 GTE di Kessel Racing guidata da Michael Broniszewski, David Perel e Nicola Cadei ha vinto la 4 Ore di Monza, quarto round della European Le Mans Series e allunga nella classifica generale ad una gara dal termine.

Un risultato eccellente, completato dall’ottimo terzo posto della Ferrari di Iron Lynx di Manuela Gostner, Michelle Gatting e Rahel Frey, al secondo podio consecutivo dopo quello conquistato al Paul Ricard. Kessel Racing, così come i vincitori del round italiano, sono al comando delle rispettive graduatorie.

Numeri da leggenda

I risultati del fine settimana permettono di aggiornare un palmares straordinario che vede la 488 GT3 raggiungere le 333 vittorie (54,3%) e superare i 600 podi (98%) in 613 tra gare nazionali e internazionali, tenendo conto delle classifiche sia assolute che di classe e portano a 75 il numero di campionati vinti dal 17 marzo 2016, quando la vettura scese in pista per il suo primo impegno agonistico.

Numeri di tutto rispetto anche per la 488 GTE che ha raccolto 30 successi (38,4%) e 20 pole position (25,6%) su 78 partenze.

Antonello Coletta, responsabile attività GT Ferrari: "I risultati e soprattutto i titoli conquistati in questo fine settimana dai piloti e dalle squadre che hanno scelto di correre con una Ferrari, ci rendono estremamente felici ed orgogliosi".

"Confermano, infatti, come la competitività della 488, sia nella configurazione GT3 che in quella GTE, sia eccellente. I 75 titoli conquistati e le oltre 300 vittorie ottenute dalla nostra vettura testimoniano la bontà del nostro progetto e l’ottimo lavoro dei team che portano in pista la 488".