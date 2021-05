Bayliss, incidente con la bici: ha una vertebra fratturata

Tanta paura per Troy Bayliss, che lo scorso venerdì è stato protagonista di un incidente in bicicletta. L’australiano crede che la causa della caduta sia stata un scontro frontale con un altro ciclista che è comparso tra due auto. Afferma ciò perché non ricorda nulla dell’incidente dopo aver perso conoscenza sul luogo della caduta.

Bayliss è stato trasportato all’ospedale, dove gli è stata diagnosticata la frattura della vertebra C4, ma è stato poi dimesso ed è tornato nella sua casa sulla Gold Coast per cominciare subito il suo recupero. L’ex pilota australiano ha volute rassicurare sulle sue condizioni e ha dichiarato: “Sto bene e sono a casa, ma la caduta implica il fatto che non potrò guidare una moto fino a che non recupero la piena mobilità di braccia e mani”.

“Volevo far sapere a tutti cosa è successo, sto bene e tornerò a indossare la tuta al più presto. È stato un weekend intenso per me e per la mia famiglia, ma fortunatamente sto bene e recupererò. I miei medici sono molto positivi, non c’è un’indicazione precisa su quanto tempo ci vorrà per recuperare sufficiente controllo e tornare in moto, forse qualche mese, forse di più. Dipende da come va il recupero e da come guariscono le ossa”.