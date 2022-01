W Series | 8 round nel 2022 e c'è la novità Suzuka

È stato svelato questa mattina il calendario della stagione 2022 della W Series. Il campionato tutto al femminile disputerà 8 appuntamenti come gare di contorno alla Formula 1 e per la prima volta sbarcherà in Giappone sul tracciato di Suzuka.

La stagione prenderà il via a maggio con l’appuntamento di Miami per poi proseguire in Spagna, Inghilterra, Francia, Ungheria, Giappone e concludersi con il round finale del Messico.

Di seguito ecco gli appuntamenti della W Series per la stagione 2022:

6-8 maggio Miami, USA

20-22 maggio Barcellona, Spagna

1-3 luglio Silverstone, UK

22-24 luglio Le Castellet, Francia

29-31 luglio Budapest, Ungheria

7-9 Ottobre Suzuka, Giappone

21-23 Ottobre Austin, USA

28-30 Ottobre Mexico City, Messico

La CEO della serie, Catherine Bond Muir ha dichiarato: "L'espansione della W Series continua con l'annuncio del nostro calendario di gare del 2022 che ci vedrà visitare più circuiti e paesi in una sola stagione come mai prima”.

Jamie Chadwick conduce Abbi Pulling Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"L'anno scorso abbiamo iniziato una partnership storica con la Formula 1 e la nostra griglia ha dimostrato di appartenere al più grande palcoscenico dell'automobilismo. Le loro abilità e la loro determinazione hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo, culminando in un emozionante doppio appuntamento di fine stagione ad Austin dove una folla record di 400.000 persone ha partecipato al weekend di gara e ha visto Jamie Chadwick difendere con successo il suo titolo”.

"Sono lieta che torneremo al Circuito delle Americhe, a Silverstone ed in Ungheria nel 2022, e sono entusiasta di portare la W Series a Miami, in Spagna, Francia, Messico e Giappone per la prima volta. Quest'ultimo rappresenta un altro traguardo importante per la W Series”.

"Abbiamo sempre dichiarato la nostra intenzione di rendere la serie un movimento veramente globale e questo calendario è il prossimo passo verso il raggiungimento di questo obiettivo.

"Il nostro round di fine stagione all'Autódromo Hermanos Rodríguez promette di essere un weekend davvero speciale. So che le nostre ragazze saranno ancora una volta all'altezza nella prossima stagione, e vorrei ringraziare la Formula 1 per continuo sostegno e l'impegno a creare più opportunità per le ragazze e le donne nelle categorie più alte del nostro sport".

Ross Brawn ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di annunciare che la W Series continuerà ad essere una serie di supporto in otto gare di Formula 1 nel 2022. È stato incredibile assistere ai progressi del campionato mentre continuiamo a sostenere la diversità in tutti gli sport motoristici, ed è emozionante vedere che la serie visiterà cinque nuove sedi il prossimo anno, compresa l’Asia”.

"Crediamo che sia estremamente importante dare a tutti l'opportunità di raggiungere i più alti livelli del nostro sport, e la nostra partnership con la W Series continua a dimostrare la nostra determinazione nel costruire una maggiore diversità in tutta la Formula 1".